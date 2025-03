Prefeitura de Araçatuba faz limpeza reforçada no Mercadão

O Mercadão Municipal de Araçatuba passou por uma "superlimpeza" nesta terça-feira, 19. A ação, realizada pela Prefeitura com agentes terceirizados da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, fará parte da rotina do local, complementando a higienização diária. O objetivo é melhorar a organização e as condições de limpeza do ambiente beneficiando comerciantes e consumidores.

O trabalho foi coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agroindústria e Turismo e atendeu a pedidos de comerciantes, que solicitavam uma limpeza mais reforçada no mercado. O trabalho envolveu a lavagem do piso, remoção de resíduos e sanitização das áreas comuns.

Segundo o assessor-executivo da Agroindústria, Cesar Rezek, a administração municipal considera fundamental o zelo com a manutenção dos espaços públicos. "O Mercadão é um patrimônio da cidade e precisa estar sempre limpo e organizado para atender bem os comerciantes e a população", afirmou.

Cinquentão