Servidores de Birigui protestam contra reajuste salarial

Gilson Paulino iniciou seu discurso esclarecendo que sua crítica não era direcionada a pessoas, mas sim à proposta apresentada pela prefeita. O reajuste salarial oferecido é de 7%. Ele destacou que, comparado ao aumento de 7,5% no salário mínimo federal, a proposta poderia ser mais vantajosa. Segundo ele, um reajuste combinado com uma recomposição salarial parcelada em três ou quatro anos seria o ideal, mas esse não é o plano da administração municipal. Vale-Alimentação e Prêmio por Assiduidade

Durante seu discurso, Gilson mencionou que a prefeita Samanta Borini apresentou uma nova proposta após a recusa da primeira, mas o valor ainda não foi aceito pelos servidores. Os funcionários compareceram com cartazes, nariz de palhaço e roupas pretas, simbolizando que, para o Executivo, estão sendo vistos como palhaços e que estão de luto.

Na noite desta terça-feira, 18, vários funcionários públicos de Birigui estiveram presentes para ouvir a fala do presidente do SISEP, Gilson Paulino, que utilizou a tribuna para destacar a necessidade de reivindicações por aumento real para os trabalhadores.

O vale-alimentação passou de R$ 590,00 para R$ 618,00, um acréscimo de apenas R$ 28,00. Gilson ressaltou que a inflação acumulada nos últimos cinco anos para itens básicos foi muito maior, citando como exemplo o aumento expressivo nos preços de produtos como café e arroz.

Sobre o prêmio por assiduidade, o valor subiu de R$ 535,00 para R$ 575,00, um ajuste considerado modesto. Ele criticou a decisão da prefeita de descontar R$ 70,00 por dia de ausência, enfatizando que essa medida penaliza os servidores, especialmente aqueles de baixa renda, que podem se sentir obrigados a comparecer ao trabalho mesmo estando doentes.

Auxílio para aposentados

Gilson também abordou a situação do vale-alimentação para aposentados e pensionistas, que foi cancelado devido a uma determinação judicial. No entanto, ele argumentou que a criação de um benefício com outra nomenclatura poderia contornar essa proibição, citando modelos adotados em outras cidades que já foram apresentados pelo SISEP à administração municipal.

Próximos passos