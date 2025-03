PM intensifica fiscalização e promove conscientização no trânsito

A 3ª Companhia de Polícia Militar, sob o comando do Capitão Gabriel, intensificou a fiscalização de trânsito na região para reduzir acidentes. Na segunda-feira (17), a operação "Trânsito Seguro nas Escolas" ocorreu em Santo Antônio do Aracanguá, focando no transporte escolar.

Coordenada pelos Sargentos Ramos e Sales, a ação fiscalizou motoristas e veículos, com testes de etilômetro e apreensão de automóveis irregulares. Participaram também os Cabos Leandro e Panichi, o Soldado Henrique e a equipe ROCAM, composta pelos Soldados Rojas e Alves.

À noite, o Sargento Ramos ministrou palestra na EMEB Evaristo Francisco do Nascimento sobre valorização da mulher, segurança no trânsito e educação infantil. O evento contou com autoridades locais e educadores.