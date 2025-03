Transporte público escolar é tema de discussão na Câmara

Os vereadores de Araçatuba aprovaram na última segunda-feira, 17, durante as atividades da 7ª sessão ordinária, 11 requerimentos de informações oficiais. Um dos pedidos, que gerou discussão em Plenário, teve como tema as condições dos veículos usados no transporte público escolar municipal.

O documento, assinado pelo vereador Carlinhos do Terceiro (Republicanos), faz cinco perguntas ao Executivo. Entre os questionamentos, o parlamentar requer o total de veículos utilizados no transporte escolar, as rotas em operação na atualidade e se a administração realiza inspeções periódicas nos veículos. Cópias dos laudos de inspeção também foram solicitadas.

Em outra solicitação, o mesmo parlamentar fez questionamentos sobre reformas, limpeza e segurança da praça do bairro São Rafael, ao lado da Emeb Silene Maria Barreto.