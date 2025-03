Peixes e camarões aparecem mortos no rio Tietê, em Buritama

Pescadores, moradores e turistas que frequentam Buritama têm relatado a deterioração da qualidade da água no rio Tietê. Há meses, a região enfrenta um forte mau cheiro e uma coloração esverdeada no rio, causada pela proliferação de algas. No último fim de semana, a situação se agravou, com a morte de uma grande quantidade de peixes, camarões e arraias.

Nos dias 15 e 16 de março, diversos animais aquáticos foram encontrados sem vida às margens do rio, especialmente na Vila dos Pescadores, próxima à ponte que liga os municípios de Buritama e Araçatuba.

Em nota, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) afirmou que tem intensificado a fiscalização na área e que coletará amostras da água para identificar possíveis agentes poluentes. A empresa ambiental também ressaltou que esse tipo de ocorrência pode estar relacionado à eutrofização, um processo causado pelo excesso de nutrientes na água, que leva à proliferação excessiva de microalgas e à consequente redução do oxigênio disponível para os organismos aquáticos. A falta de oxigênio é uma das principais razões para a mortandade de peixes e outras espécies no rio.