Shopping de Araçatuba reabre na tarde deste sábado após incêndio

O Shopping Praça Nova, localizado em Araçatuba, mobilizou equipes de bombeiros e da Polícia Militar na manhã deste sábado, 15, após os sensores de segurança de incêndio acionarem, liberando jatos de água e fumaça no interior do shopping.

Por volta das 10 horas, a assessoria de imprensa do shopping informou que o problema estava solucionado e que em breve seria divulgado o horário de reabertura ao público. Segundo apurado, uma loja do segmento de esportes foi a origem do incêndio, possivelmente devido a uma pane elétrica na sala da loja, por volta das 5h da manhã.

“Pela manhã, o shopping informou aos comerciantes que houve um foco de incêndio durante a madrugada. As equipes estavam trabalhando na limpeza, pois um grande volume de água dos hidrantes foi utilizado e havia muita fumaça. Às 8h30, foi feita uma abertura para os lojistas e funcionários, mas ainda havia sujeira e a fumaça não dissipava totalmente, então decidiram fechar novamente para finalizar os detalhes e reabrir”, comentou um empresário que mantém uma loja no local.