Fiscalização lacra bombas em posto de combustível de Araçatuba

Na manhã desta quinta-feira (13), policiais civis da 1ª DIG/DEIC de Araçatuba realizaram uma operação em um posto de combustíveis localizado na Rua Marcilio Dias. A ação acompanhou uma fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e da Secretaria de Estado da Fazenda.

Durante a operação, foram constatadas possíveis irregularidades que podem configurar crime de fraude contra os consumidores. Em doze bicos distribuídos em duas bombas, foram encontrados componentes eletrônicos irregulares inseridos nas placas dos mecanismos de abastecimento.

A movimentação chamou a atenção da população, que observou a chegada dos veículos de fiscalização, seguidos pelas viaturas da Polícia Civil. Embora ninguém tenha sido preso no local, as duas bombas foram lacradas e permanecerão interditadas até a conclusão das investigações e da perícia técnica em São Paulo. Uma equipe da Polícia Científica de Araçatuba também esteve presente, registrando imagens e coletando informações para a investigação.

Proprietário

O atual proprietário do posto reside em Mairiporã. Durante a operação, os policiais civis da 1ª DIG/DEIC realizaram uma busca em seu endereço e apreenderam um celular pertencente a ele. Além disso, outros dois celulares foram confiscados no próprio posto.

As equipes de fiscalização do IPEM e da Secretaria da Fazenda aplicaram as autuações administrativas cabíveis e darão sequência às investigações.