Quase 10 mil exames realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) identificaram a presença do HPV de alto risco em mulheres desde o início da implantação do novo método de rastreamento. Ao todo, foram registrados 9.904 resultados positivos para subtipos do papilomavírus humano associados ao desenvolvimento do câncer do colo do útero.

O levantamento chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce e da ampliação do acesso aos exames preventivos. O novo teste molecular, conhecido como DNA-HPV, começou a ser disponibilizado pelo SUS no início de 2026 e está substituindo gradualmente o exame Papanicolau como método de rastreamento da doença.

A tecnologia é recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2013 e apresenta uma vantagem importante: consegue identificar a presença do vírus antes mesmo do desenvolvimento de lesões pré-cancerígenas. Dessa forma, permite que mulheres com resultado positivo sejam acompanhadas e recebam os cuidados necessários antes que a infecção evolua para alterações mais graves.