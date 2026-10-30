A preocupação com a bronquiolite e o vírus sincicial respiratório (VSR) tem crescido entre gestantes brasileiras. Uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipsos-Ipec), a pedido da Pfizer, identificou avanços no conhecimento sobre a doença e a vacinação durante a gravidez. Apesar disso, os dados mostram que ainda existem dúvidas importantes sobre a transmissão, os riscos e as formas de prevenção.

O levantamento ouviu 530 gestantes de todas as regiões do país, com idades entre 18 e 45 anos. Entre as entrevistadas, 70% afirmaram conhecer ou já ter ouvido falar do VSR, percentual superior aos 58% registrados em 2024.

Apesar do avanço, a compreensão sobre o assunto ainda apresenta lacunas. Segundo a pesquisa, 79% das participantes demonstraram pelo menos uma dúvida ou percepção equivocada sobre o tema. Apenas 13% responderam corretamente a todas as afirmações avaliadas.