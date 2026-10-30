Mais de 62 mil pessoas morreram em decorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Brasil até setembro de 2026. O número representa uma média de aproximadamente 258 mortes por dia, ou 11 por hora, segundo dados do panorama de mortalidade do Tabnet, do Sistema Único de Saúde (SUS).

O cenário chama a atenção para a gravidade da doença e ganha destaque em razão do Dia Mundial do AVC, celebrado nesta quinta-feira (29). A data reforça a importância da prevenção, da identificação dos primeiros sinais e da busca rápida por atendimento médico, já que o tempo de resposta pode influenciar diretamente as chances de recuperação do paciente.

O AVC ocorre quando os vasos sanguíneos responsáveis por levar sangue ao cérebro ficam obstruídos ou se rompem. Com a interrupção do fluxo sanguíneo, as células cerebrais deixam de receber oxigênio e nutrientes, podendo sofrer danos em poucos minutos.