Durante o Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforça a importância de combater informações falsas sobre prevenção, exames e tratamentos da doença. A circulação de conteúdos incorretos pode atrasar o diagnóstico e comprometer as chances de sucesso do tratamento.

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres brasileiras, excluídos os tumores de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de pouco mais de 70 mil novos casos por ano no país.

Diante desse cenário, a Anvisa destaca três informações falsas que precisam ser combatidas para garantir que a população tenha acesso a orientações seguras e baseadas em evidências científicas.