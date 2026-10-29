29 de outubro de 2026
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CAUSA ANIMAL

Feira de adoção reúne 40 cães e gatos em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Cerca de 40 animais estarão disponíveis para adoção em Piracicaba, com orientação aos visitantes sobre os cuidados necessários.
Cerca de 40 animais estarão disponíveis para adoção em Piracicaba, com orientação aos visitantes sobre os cuidados necessários.

Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste sábado (31) e domingo (1º), em Piracicaba. A feira é realizada em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA) e busca aproximar os animais resgatados de pessoas interessadas em oferecer um novo lar. A ação acontece das 14h às 17h, no Piso L1 do Shopping Piracicaba, ao lado da Praça de Eventos Norte.

Os animais participantes estão vermifugados e poderão ser conhecidos pelos visitantes durante os dois dias de evento. A iniciativa também é uma oportunidade para quem deseja ter um pet e quer entender melhor os cuidados necessários antes de assumir a responsabilidade por um animal.

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Adoção exige cuidado e compromisso

Durante a feira, a equipe responsável estará disponível para orientar os interessados sobre os primeiros cuidados, a alimentação, a adaptação ao novo ambiente e a rotina dos animais. As informações ajudam os futuros tutores a avaliar se estão preparados para receber um cão ou gato em casa. A adoção responsável envolve um compromisso de longo prazo, que inclui oferecer alimentação adequada, cuidados veterinários, segurança e atenção às necessidades do animal. Por isso, a decisão deve considerar a rotina da família, o espaço disponível e as condições para manter o pet ao longo da vida.

A ação é promovida em parceria com a SPPA, entidade de proteção animal de Piracicaba. Para os cães e gatos que aguardam uma família, a feira representa uma oportunidade de encontrar um ambiente onde possam receber cuidados e construir um novo vínculo com seus tutores. “Mais do que encontrar um novo lar para esses animais, queremos proporcionar encontros que possam transformar a vida de todos os envolvidos. Adotar é um gesto de amor, mas também de responsabilidade, cuidado e compromisso para toda a vida”, afirma Bruna Evangelista, gerente de marketing do Shopping Piracicaba.

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