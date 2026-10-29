Os animais participantes estão vermifugados e poderão ser conhecidos pelos visitantes durante os dois dias de evento. A iniciativa também é uma oportunidade para quem deseja ter um pet e quer entender melhor os cuidados necessários antes de assumir a responsabilidade por um animal.

Cerca de 40 cães e gatos estarão disponíveis para adoção neste sábado (31) e domingo (1º), em Piracicaba. A feira é realizada em parceria com a Sociedade Protetora dos Animais de Piracicaba (SPPA) e busca aproximar os animais resgatados de pessoas interessadas em oferecer um novo lar. A ação acontece das 14h às 17h, no Piso L1 do Shopping Piracicaba, ao lado da Praça de Eventos Norte.

Durante a feira, a equipe responsável estará disponível para orientar os interessados sobre os primeiros cuidados, a alimentação, a adaptação ao novo ambiente e a rotina dos animais. As informações ajudam os futuros tutores a avaliar se estão preparados para receber um cão ou gato em casa. A adoção responsável envolve um compromisso de longo prazo, que inclui oferecer alimentação adequada, cuidados veterinários, segurança e atenção às necessidades do animal. Por isso, a decisão deve considerar a rotina da família, o espaço disponível e as condições para manter o pet ao longo da vida.

A ação é promovida em parceria com a SPPA, entidade de proteção animal de Piracicaba. Para os cães e gatos que aguardam uma família, a feira representa uma oportunidade de encontrar um ambiente onde possam receber cuidados e construir um novo vínculo com seus tutores. “Mais do que encontrar um novo lar para esses animais, queremos proporcionar encontros que possam transformar a vida de todos os envolvidos. Adotar é um gesto de amor, mas também de responsabilidade, cuidado e compromisso para toda a vida”, afirma Bruna Evangelista, gerente de marketing do Shopping Piracicaba.