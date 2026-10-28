A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta quarta-feira (28), a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o consumo da Linguiça de Carne Suína Defumada da marca KF Embutidos. A medida foi adotada após um laudo de análise microbiológica detectar a presença da bactéria Listeria monocytogenes em um lote do produto.
A suspensão atinge especificamente o lote com data de 21 de agosto de 2026. Segundo a Agência, a empresa Fábrica de Embutidos Zanetti Ltda., responsável pelo produto, informou que iniciou o recolhimento voluntário das unidades.
A determinação consta na Resolução-RE nº 4.227/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).
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Empresa inicia recolhimento do produto
O recolhimento voluntário é uma medida preventiva adotada pela empresa responsável, com a participação dos demais envolvidos na cadeia produtiva, para retirar do mercado lotes de produtos que possam representar riscos aos consumidores.
Quando há risco ou possibilidade de agravo à saúde, o recolhimento é obrigatório, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 655/2022. Nesses casos, a empresa deve comunicar a situação à Anvisa em até 48 horas após tomar conhecimento da necessidade de recolhimento, permitindo que a Agência acompanhe o procedimento e adote as medidas sanitárias necessárias.
Bactéria pode causar infecção
A Listeria monocytogenes é uma bactéria que pode causar listeriose, uma infecção transmitida principalmente pelo consumo de alimentos contaminados. A doença pode provocar febre, dores musculares, náuseas e diarreia. Em casos mais graves, pode atingir o sistema nervoso e causar complicações.
Gestantes, recém-nascidos, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido apresentam maior risco de desenvolver formas graves da infecção.
Diante da suspensão, consumidores que tenham adquirido o produto do lote afetado devem evitar o consumo e acompanhar as orientações de recolhimento divulgadas pela empresa e pela Anvisa.
A resolução que determina as medidas sanitárias pode ser consultada no Diário Oficial da União.