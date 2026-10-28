A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu, nesta quarta-feira (28), a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e o consumo da Linguiça de Carne Suína Defumada da marca KF Embutidos. A medida foi adotada após um laudo de análise microbiológica detectar a presença da bactéria Listeria monocytogenes em um lote do produto.

A suspensão atinge especificamente o lote com data de 21 de agosto de 2026. Segundo a Agência, a empresa Fábrica de Embutidos Zanetti Ltda., responsável pelo produto, informou que iniciou o recolhimento voluntário das unidades.

A determinação consta na Resolução-RE nº 4.227/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).