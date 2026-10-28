Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) pretende identificar sinais biológicos do Alzheimer antes que a doença provoque alterações perceptíveis na memória e na autonomia dos pacientes. O projeto acompanha brasileiros com queixas de memória e busca descobrir quais indicadores podem ajudar a reconhecer precocemente o risco de desenvolver a doença.

As mudanças relacionadas ao Alzheimer podem começar no cérebro entre 15 e 20 anos antes dos primeiros sintomas. Nesse intervalo, alterações biológicas se acumulam gradualmente, enquanto a pessoa ainda mantém sua rotina e não apresenta sinais evidentes de demência.

A iniciativa, chamada Estudo Brasileiro em Doença de Alzheimer (Bioaz), prevê acompanhar 500 pessoas com 55 anos ou mais durante cinco anos. Os participantes apresentam queixas de memória, mas não desenvolveram demência. A pesquisa recebe apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).