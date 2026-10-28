O número 14, utilizado pelo candidato à Presidência Renan Santos (Missão), recebeu 143.372 registros nas urnas eletrônicas durante o segundo turno das eleições de 2026, realizado no domingo (25). Como o número não correspondia a nenhum candidato habilitado para a disputa, os votos foram anulados.
Os dados são dos Registros Digitais do Voto (RDV), que permitem contabilizar os números digitados pelos eleitores nas urnas. Renan Santos havia sido eliminado no primeiro turno, quando terminou a disputa presidencial na quarta colocação.
O total registrado pelo número 14 foi superior ao de outros candidatos que também não avançaram para o segundo turno. O número 30, associado a Romeu Zema (Novo), recebeu pouco mais de 7 mil registros. Já o número 55, utilizado por Ronaldo Caiado (PSD), contabilizou 61,7 mil, enquanto o número 70, de Augusto Cury (Avante), teve 21,6 mil.
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Renan comenta registros nas urnas
Em declaração à coluna responsável pela divulgação dos dados, Renan Santos afirmou que ficou satisfeito com o número de eleitores que digitaram seu número no segundo turno. “Fico feliz em saber que 143 mil pessoas fizeram questão de ir às urnas manifestar seu sentimento de cólera com as duas quadrilhas que foram ao segundo turno”, disse.
Após o resultado do primeiro turno, Renan Santos e o partido Missão deixaram seus eleitores e militantes livres para escolher em quem votar na etapa final da disputa. O próprio candidato, porém, declarou esperar que seus apoiadores não votassem nem em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem em Flávio Bolsonaro (PL), os dois candidatos que disputaram o segundo turno.
Resultado no primeiro turno
No primeiro turno das eleições de 2026, Renan Santos recebeu 2.675.887 votos, o equivalente a 2,24% do total, e terminou em quarto lugar na disputa presidencial.
Os 143.372 registros do número 14 no segundo turno não representam votos válidos para Renan Santos, mas sim números digitados em urnas durante uma etapa em que ele já não concorria. Como o número não estava associado a uma candidatura válida naquela votação, os registros foram contabilizados como votos nulos.