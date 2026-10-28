O número 14, utilizado pelo candidato à Presidência Renan Santos (Missão), recebeu 143.372 registros nas urnas eletrônicas durante o segundo turno das eleições de 2026, realizado no domingo (25). Como o número não correspondia a nenhum candidato habilitado para a disputa, os votos foram anulados.

Os dados são dos Registros Digitais do Voto (RDV), que permitem contabilizar os números digitados pelos eleitores nas urnas. Renan Santos havia sido eliminado no primeiro turno, quando terminou a disputa presidencial na quarta colocação.

O total registrado pelo número 14 foi superior ao de outros candidatos que também não avançaram para o segundo turno. O número 30, associado a Romeu Zema (Novo), recebeu pouco mais de 7 mil registros. Já o número 55, utilizado por Ronaldo Caiado (PSD), contabilizou 61,7 mil, enquanto o número 70, de Augusto Cury (Avante), teve 21,6 mil.