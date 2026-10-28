Uma proposta de trabalho aparentemente vantajosa pode esconder um crime violento. O golpe do falso frete utiliza plataformas digitais e aplicativos de transporte de cargas para atrair caminhoneiros com ofertas falsas. Em alguns casos, as vítimas são sequestradas, extorquidas e têm seus caminhões roubados.

Em março de 2026, cinco homens foram presos durante uma operação policial em São Paulo, suspeitos de integrar um grupo envolvido em sequestros e extorsões contra motoristas atraídos por falsas ofertas de frete. A investigação identificou suspeitos que atuavam na criação de perfis falsos, no contato com as vítimas e na movimentação do dinheiro obtido ilegalmente.

Como funciona o golpe do falso frete?

Os criminosos anunciam serviços de transporte de cargas que não existem ou utilizam informações falsas para convencer os caminhoneiros a aceitar uma viagem. O contato pode ocorrer por aplicativos, plataformas de frete ou mensagens enviadas diretamente aos profissionais.