Uma proposta de trabalho aparentemente vantajosa pode esconder um crime violento. O golpe do falso frete utiliza plataformas digitais e aplicativos de transporte de cargas para atrair caminhoneiros com ofertas falsas. Em alguns casos, as vítimas são sequestradas, extorquidas e têm seus caminhões roubados.
Em março de 2026, cinco homens foram presos durante uma operação policial em São Paulo, suspeitos de integrar um grupo envolvido em sequestros e extorsões contra motoristas atraídos por falsas ofertas de frete. A investigação identificou suspeitos que atuavam na criação de perfis falsos, no contato com as vítimas e na movimentação do dinheiro obtido ilegalmente.
Como funciona o golpe do falso frete?
Os criminosos anunciam serviços de transporte de cargas que não existem ou utilizam informações falsas para convencer os caminhoneiros a aceitar uma viagem. O contato pode ocorrer por aplicativos, plataformas de frete ou mensagens enviadas diretamente aos profissionais.
Depois de conquistar a confiança da vítima, os golpistas indicam um endereço para a retirada da suposta carga. Ao chegar ao local combinado, o motorista pode ser rendido e levado para outro lugar.
Em casos investigados pela polícia, os caminhoneiros foram mantidos em cativeiro e obrigados a realizar transferências bancárias. Os criminosos também fizeram ameaças e exigiram pagamentos de familiares ou das empresas responsáveis pelo transporte.
Além dos sequestros, a fraude pode resultar no roubo do caminhão e da carga, causando prejuízos financeiros e colocando a vida dos profissionais em risco.
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Por que o golpe representa um risco para caminhoneiros?
A busca por fretes para manter a renda e evitar viagens com o caminhão vazio pode levar motoristas a considerar propostas recebidas pela internet. Os criminosos se aproveitam dessa necessidade para oferecer serviços aparentemente lucrativos e conquistar a confiança das vítimas.
O risco aumenta quando as informações sobre a empresa contratante são insuficientes, o endereço de carregamento não pode ser confirmado ou o responsável pelo serviço evita fornecer dados verificáveis.
Por isso, entidades do setor de transporte alertam para a importância de conferir a origem das ofertas antes de aceitar uma viagem, principalmente quando o contato acontece por plataformas digitais ou perfis desconhecidos.
Como se proteger de falsas ofertas de frete?
Algumas medidas podem ajudar caminhoneiros e transportadoras a reduzir os riscos de cair nesse tipo de golpe:
- Confira a empresa contratante: verifique o CNPJ, os contatos oficiais e a reputação do responsável pela contratação.
- Desconfie de propostas muito vantajosas: valores fora do padrão do mercado e promessas de pagamento imediato podem ser sinais de fraude.
- Confirme o endereço de carregamento: procure validar o local e a existência da empresa ou propriedade indicada antes de iniciar a viagem.
- Compartilhe os dados do percurso: informe à transportadora e a familiares o destino, os horários previstos e os detalhes da contratação.
- Evite decisões sob pressão: não aceite viajar sem conseguir confirmar a identidade do contratante e a legitimidade do serviço.
- Utilize canais confiáveis: sempre que possível, priorize plataformas conhecidas e verifique as informações por meios independentes.
O que fazer diante de uma tentativa de golpe?
Ao identificar uma oferta suspeita, o motorista deve evitar compartilhar documentos, dados bancários ou informações pessoais antes de confirmar a legitimidade da contratação. Também é importante guardar mensagens, números de telefone, anúncios e outros registros que possam ajudar na investigação.
A tentativa de fraude pode ser comunicada à plataforma utilizada e às autoridades policiais. Se houver ameaça, perseguição ou risco imediato à segurança, a orientação é procurar ajuda policial assim que for possível fazê-lo sem se colocar em perigo.
A prevenção é fundamental para evitar que uma simples negociação de frete se transforme em uma situação de violência. A verificação dos dados do contratante e do local de carregamento pode ajudar a proteger caminhoneiros e empresas contra esse tipo de crime.