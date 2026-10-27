A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou o recolhimento do Picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0. A decisão, publicada nesta segunda-feira (26), foi motivada pela presença de melatonina e inositol, ingredientes que não passaram por avaliação de segurança para utilização nesse tipo de alimento.

Fabricado pela ABB Gelateria Ltda., o picolé contém substâncias que têm autorização para uso em determinadas categorias de produtos, mas não podem ser empregadas livremente em qualquer alimento. Segundo a Anvisa, a melatonina e o inositol são autorizados para utilização em suplementos alimentares, enquanto o inositol também pode ser usado em compostos líquidos prontos para consumo.

A restrição ocorre porque a autorização de um ingrediente para determinada categoria não significa que sua aplicação em outros alimentos esteja automaticamente liberada. No caso do picolé, não houve avaliação de segurança que autorizasse o uso dessas substâncias na formulação comercializada.