A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (28), a apreensão de unidades falsificadas do estetoscópio Littmann Classic III. A decisão também proíbe a comercialização, a distribuição, a divulgação e o uso dos produtos irregulares em todo o território nacional.

O equipamento original é regularizado no Brasil pela 3M do Brasil Ltda. As unidades falsificadas, por outro lado, seriam fabricadas por uma empresa desconhecida e apresentam características diferentes das encontradas nos dispositivos autênticos.

A medida foi adotada após a identificação de divergências na aparência e nas marcações dos equipamentos. As diferenças foram verificadas pela empresa responsável pelo produto original e comunicadas às autoridades sanitárias.