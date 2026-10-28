O piracicabano Brenno Presotto, de 34 anos, é o novo gerente de futebol do XV de Piracicaba. Ex-goleiro do clube, ele retorna ao Nhô Quim para assumir uma função fora das quatro linhas, após construir trajetória na gestão esportiva e acumular experiências em diferentes equipes do futebol paulista.

Presotto iniciou sua carreira no XV nas categorias de formação e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista da Série A2 de 2011. Como jogador, defendeu o clube entre 2008 e 2015. Após encerrar a trajetória como atleta, passou a trabalhar na gestão do futebol, área em que construiu carreira nos anos seguintes.

O retorno ao clube representa, segundo o profissional, um momento de orgulho pessoal e familiar. Ele destacou que deixou o XV ainda jovem e agora volta com formação acadêmica, experiência profissional e novas responsabilidades.