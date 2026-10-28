O piracicabano Brenno Presotto, de 34 anos, é o novo gerente de futebol do XV de Piracicaba. Ex-goleiro do clube, ele retorna ao Nhô Quim para assumir uma função fora das quatro linhas, após construir trajetória na gestão esportiva e acumular experiências em diferentes equipes do futebol paulista.
Presotto iniciou sua carreira no XV nas categorias de formação e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista da Série A2 de 2011. Como jogador, defendeu o clube entre 2008 e 2015. Após encerrar a trajetória como atleta, passou a trabalhar na gestão do futebol, área em que construiu carreira nos anos seguintes.
O retorno ao clube representa, segundo o profissional, um momento de orgulho pessoal e familiar. Ele destacou que deixou o XV ainda jovem e agora volta com formação acadêmica, experiência profissional e novas responsabilidades.
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Trajetória na gestão do futebol
A primeira experiência de Brenno Presotto fora dos gramados ocorreu em 2016, quando assumiu a coordenação das categorias de base do EC São Bernardo. No ano seguinte, permaneceu na equipe do ABC paulista, desta vez como executivo de futebol, e participou da campanha que garantiu o acesso do clube à Série A3 do Campeonato Paulista.
Entre 2018 e 2019, trabalhou como supervisor de futebol profissional do Atlético Tubarão. No início de 2020, assumiu o cargo de executivo de futebol do Capivariano, onde permaneceu até novembro de 2022. Nesse período, participou do início da preparação do elenco que conquistaria o título do Campeonato Paulista da Série A3 em 2023, assegurando o acesso à Série A2.
Em dezembro de 2022, Presotto foi contratado pelo Rio Branco, de Americana, onde permaneceu por cerca de quatro anos. Entre os principais resultados desse período estão o título do Campeonato Paulista da Série A4 de 2024 e o acesso à Série A3 em 2025.
Além da experiência prática, o profissional é bacharel em Administração pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) e realizou o curso para executivos de futebol da CBF Academy.
Conhecimento do clube pode facilitar adaptação
Ao retornar ao XV, Brenno destacou que conhecer a estrutura e parte dos profissionais da instituição pode contribuir para o início do trabalho. O gerente ressaltou a importância do diálogo e do alinhamento de ideias com o presidente Matheus, o técnico Marchiori, a comissão técnica e os setores administrativos.
O profissional também avaliou que, apesar das mudanças ocorridas no clube ao longo dos anos, a familiaridade com o ambiente pode ajudar a agilizar processos e integrar o departamento de futebol. Ele se definiu como mais uma peça na estrutura de trabalho, com o objetivo de contribuir para a continuidade e a evolução do projeto esportivo.
Planejamento para a temporada de 2027
A chegada de Presotto ocorre em um momento de preparação para os desafios de 2027. O XV terá pela frente a disputa do Campeonato Paulista da Série A2, competição que reúne equipes tradicionais do futebol estadual, além de um calendário nacional.
O novo gerente considera que o nível da Série A2 exige atenção aos detalhes, planejamento e decisões cuidadosas na organização do departamento e na preparação do elenco. Para ele, minimizar erros dependerá de trabalho constante, responsabilidade e alinhamento entre os profissionais envolvidos.
Presotto afirmou estar otimista com o novo ciclo e destacou que o objetivo é contribuir para que o XV represente a instituição da melhor maneira possível nas competições da próxima temporada.