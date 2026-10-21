Moradores de Piracicaba terão 11 dias para acompanhar espetáculos teatrais gratuitos durante o 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que começa nesta quinta-feira (29) e segue até 8 de novembro. A programação reúne produções locais e de outras cidades, com apresentações em diferentes espaços culturais e opções para adultos e crianças.
A abertura será às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, com Tom na Fazenda, drama familiar que aborda preconceito e violência. A montagem é sucesso de público e crítica no Brasil e no exterior, já recebeu diversos prêmios e teve duas sessões lotadas em Piracicaba neste ano. Os ingressos para a apresentação do festival estão esgotados, e não haverá distribuição de entradas no dia.
Para as demais peças, os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local de cada apresentação, 1h antes do início, sujeitos à capacidade dos espaços. A programação completa pode ser consultada no Instagram oficial do festival, em @fentepira_oficial.
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Espetáculos abordam racismo, identidade e relações humanas
Na sexta-feira (30), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos recebe A Tal e as Bocas da Rua, do Coletivo Peneiras, de Piracicaba. A montagem combina humor, canto e oralidade para contar a história de quatro mulheres negras, cujas trajetórias são atravessadas pelo racismo, pela violência simbólica e pelo julgamento do corpo feminino. A classificação indicativa é de 16 anos.
No sábado (31), às 20h, o espaço Floreia recebe Alvéolo – Cantares Sodômicos Que Rebentam Tempestade, do Coletivo Aguaceiro, também de Piracicaba. Com elementos do teatro documental e de depoimento, a peça apresenta histórias reais de pessoas negras e LGBTQIAPN+, abordando memórias, vivências e lutas contra a violência e o apagamento social. A classificação é de 12 anos.
A programação também inclui A Última Cova, no domingo (1º), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, e Vermelho, Branco e Preto, no mesmo dia, às 21h30, no espaço Floreia. Na terça-feira (3), às 19h, o grupo maranhense Xama Teatro apresenta As Três Fiandeiras, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Entre as atrações dos dias seguintes estão Botas, em 6 de novembro; Fauna, no dia 7; e P.A.R.E.L.H.A – Um olhar sobre a realidade, no dia 8.
Teatro infantil tem sessões no fim de semana e no feriado
Três espetáculos voltados ao público infantil integram a programação no Teatro Municipal Erotides de Campos, na Vila Rezende, sempre às 16h. No sábado (31), Correnteza apresenta a história de três sobreviventes de uma enchente. No domingo (1º), Algokori e Se Você Saísse propõe uma reflexão sobre verdade e percepção em tempos de redes sociais. Já na segunda-feira (2), feriado de Finados, Maria da Luz acompanha uma menina que nasce com o dom de emitir luz pelos olhos.
O 21º Fentepira é realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A produção e a organização são da Associação Cultural e Teatral Guarantã.