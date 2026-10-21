Moradores de Piracicaba terão 11 dias para acompanhar espetáculos teatrais gratuitos durante o 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que começa nesta quinta-feira (29) e segue até 8 de novembro. A programação reúne produções locais e de outras cidades, com apresentações em diferentes espaços culturais e opções para adultos e crianças.

A abertura será às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, com Tom na Fazenda, drama familiar que aborda preconceito e violência. A montagem é sucesso de público e crítica no Brasil e no exterior, já recebeu diversos prêmios e teve duas sessões lotadas em Piracicaba neste ano. Os ingressos para a apresentação do festival estão esgotados, e não haverá distribuição de entradas no dia.

Para as demais peças, os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local de cada apresentação, 1h antes do início, sujeitos à capacidade dos espaços. A programação completa pode ser consultada no Instagram oficial do festival, em @fentepira_oficial.