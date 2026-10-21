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EM PIRACICABA

21º Fentepira começa nesta quinta (29) com espetáculos gratuitos

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/CCS
Espetáculo convidado do 21º Fentepira, Tom na Fazenda, está com ingressos esgotados.
Espetáculo convidado do 21º Fentepira, Tom na Fazenda, está com ingressos esgotados.

Moradores de Piracicaba terão 11 dias para acompanhar espetáculos teatrais gratuitos durante o 21º Festival Nacional de Teatro de Piracicaba (Fentepira), que começa nesta quinta-feira (29) e segue até 8 de novembro. A programação reúne produções locais e de outras cidades, com apresentações em diferentes espaços culturais e opções para adultos e crianças.

A abertura será às 19h30, no Teatro Municipal Erotides de Campos, com Tom na Fazenda, drama familiar que aborda preconceito e violência. A montagem é sucesso de público e crítica no Brasil e no exterior, já recebeu diversos prêmios e teve duas sessões lotadas em Piracicaba neste ano. Os ingressos para a apresentação do festival estão esgotados, e não haverá distribuição de entradas no dia.

Para as demais peças, os ingressos serão distribuídos gratuitamente no local de cada apresentação, 1h antes do início, sujeitos à capacidade dos espaços. A programação completa pode ser consultada no Instagram oficial do festival, em @fentepira_oficial.

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Espetáculos abordam racismo, identidade e relações humanas

Na sexta-feira (30), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos recebe A Tal e as Bocas da Rua, do Coletivo Peneiras, de Piracicaba. A montagem combina humor, canto e oralidade para contar a história de quatro mulheres negras, cujas trajetórias são atravessadas pelo racismo, pela violência simbólica e pelo julgamento do corpo feminino. A classificação indicativa é de 16 anos.

No sábado (31), às 20h, o espaço Floreia recebe Alvéolo – Cantares Sodômicos Que Rebentam Tempestade, do Coletivo Aguaceiro, também de Piracicaba. Com elementos do teatro documental e de depoimento, a peça apresenta histórias reais de pessoas negras e LGBTQIAPN+, abordando memórias, vivências e lutas contra a violência e o apagamento social. A classificação é de 12 anos.

A programação também inclui A Última Cova, no domingo (1º), às 18h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, e Vermelho, Branco e Preto, no mesmo dia, às 21h30, no espaço Floreia. Na terça-feira (3), às 19h, o grupo maranhense Xama Teatro apresenta As Três Fiandeiras, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Entre as atrações dos dias seguintes estão Botas, em 6 de novembro; Fauna, no dia 7; e P.A.R.E.L.H.A – Um olhar sobre a realidade, no dia 8.

Teatro infantil tem sessões no fim de semana e no feriado

Três espetáculos voltados ao público infantil integram a programação no Teatro Municipal Erotides de Campos, na Vila Rezende, sempre às 16h. No sábado (31), Correnteza apresenta a história de três sobreviventes de uma enchente. No domingo (1º), Algokori e Se Você Saísse propõe uma reflexão sobre verdade e percepção em tempos de redes sociais. Já na segunda-feira (2), feriado de Finados, Maria da Luz acompanha uma menina que nasce com o dom de emitir luz pelos olhos.

O 21º Fentepira é realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A produção e a organização são da Associação Cultural e Teatral Guarantã. 

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