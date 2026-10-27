A Bolsa brasileira perdeu R$ 734 bilhões em valor de mercado em apenas um pregão, na segunda-feira (26), primeiro dia de negociações após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O recuo de 12,91% reduziu o valor de mercado das empresas listadas na B3 de R$ 5,684 trilhões para R$ 4,950 trilhões, segundo levantamento da Elos Ayta.

A dimensão da queda pode ser comparada ao porte da Petrobras, cuja capitalização de mercado estava estimada em aproximadamente R$ 746 bilhões. A desvalorização registrada pela Bolsa correspondeu a 98,4% desse montante, o equivalente a quase todo o valor de mercado da companhia petrolífera.

O movimento também interrompeu a recuperação observada nas semanas anteriores. Entre 2 e 23 de outubro, o valor de mercado consolidado das empresas negociadas na B3 havia avançado R$ 409 bilhões, passando de R$ 5,275 trilhões para R$ 5,684 trilhões. Com a retração de segunda-feira, os ganhos desse período foram totalmente eliminados.