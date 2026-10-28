Um spray nasal à base de mebufotenina, substância psicodélica também conhecida como 5-MeO-DMT, apresentou resultados promissores na redução dos sintomas de depressão resistente ao tratamento. Os resultados foram publicados em 26 de outubro de 2026 na revista científica JAMA, após um ensaio clínico de fase 2b com 193 adultos.

A substância é associada ao veneno do sapo-do-rio-Colorado (Incilius alvarius), espécie encontrada em regiões do México e dos Estados Unidos. No estudo, porém, os pesquisadores utilizaram uma formulação sintética de mebufotenina benzoato, administrada por spray nasal em ambiente clínico controlado, e não o veneno extraído diretamente do animal.

O ensaio avaliou os efeitos de uma única administração do composto em pessoas com depressão resistente ao tratamento, condição caracterizada pela ausência de resposta adequada a diferentes tentativas de tratamento com antidepressivos. Os resultados indicaram redução dos sintomas já no primeiro dia após a aplicação, com benefícios observados durante o acompanhamento de até oito semanas.