O Samu de Piracicaba realizou 943 atendimentos relacionados à saúde mental entre 6 de julho e 17 de outubro de 2026. Os chamados envolveram situações como episódios psicóticos, tentativas de suicídio, agitação psicomotora, agressividade e quadros graves de depressão, que podem exigir intervenção especializada e encaminhamento adequado na rede de saúde.

Desde fevereiro, o serviço conta com plantão de psiquiatria durante 18 horas por dia. Antes, a assistência especializada funcionava em plantões esporádicos. Com a mudança, médicos psiquiatras passaram a participar diretamente da regulação dos chamados relacionados a crises psiquiátricas, auxiliando na avaliação de cada situação.

A atuação ocorre tanto por telefone, com orientações a pacientes, familiares e profissionais, quanto presencialmente, quando necessário. Segundo a médica Bruna Rossi, responsável pelo serviço de emergência psiquiátrica, a integração com as equipes de Saúde Mental e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) também contribuiu para melhorar a comunicação e organizar os fluxos de atendimento.