A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso 3.076, realizado nesta terça-feira (27). Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal está estimado em R$ 320 milhões para o próximo concurso, previsto para esta quarta-feira (28).
Os números sorteados foram: 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57.
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas foram premiadas. A quina, destinada a quem acertou cinco dezenas, teve 68 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 58.086,17.
Já a quadra, para quem acertou quatro números, registrou 6.491 apostas vencedoras. Cada uma receberá R$ 869,30.
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Mega-Sena tem semana especial de sorteios
A Caixa Econômica Federal realiza nesta semana a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30). A programação especial substitui o calendário regular e contempla os concursos 3.075, 3.076, 3.077, 3.078 e 3.079.
As regras para participar e receber os prêmios permanecem as mesmas. As apostas podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília, enquanto os sorteios estão previstos para as 21h.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser registrados nas casas lotéricas de todo o país, pelo site ou aplicativo Loterias CAIXA e pelo Internet Banking da Caixa, para clientes do banco.
Mega da Virada 2026
Após a semana especial, a Mega-Sena retomará o calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026, concurso especial realizado tradicionalmente no fim do ano.
A Mega da Virada tem regras próprias para a distribuição do prêmio e não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal é dividido entre os apostadores que acertarem cinco números, conforme as regras do concurso.