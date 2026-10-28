A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio do concurso 3.076, realizado nesta terça-feira (27). Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio principal está estimado em R$ 320 milhões para o próximo concurso, previsto para esta quarta-feira (28).

Os números sorteados foram: 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, outras apostas foram premiadas. A quina, destinada a quem acertou cinco dezenas, teve 68 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 58.086,17.