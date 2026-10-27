Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado nesta segunda-feira (26). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 305 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (27).

Os números sorteados foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 182 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 19.433,12 cada. Outras 11.018 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e terão direito a R$ 458,57 cada.