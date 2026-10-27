Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.075 da Mega-Sena, sorteado nesta segunda-feira (26). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 305 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta terça-feira (27).
Os números sorteados foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 182 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 19.433,12 cada. Outras 11.018 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e terão direito a R$ 458,57 cada.
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Mega-Semana tem sorteios consecutivos
A Caixa Econômica Federal realiza nesta semana uma edição especial da Mega-Sena, chamada Mega-Semana, com cinco sorteios consecutivos entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30).
A programação inclui os concursos 3.075, 3.076, 3.077, 3.078 e 3.079, substituindo temporariamente o calendário regular da modalidade.
As regras para apostar e receber os prêmios permanecem as mesmas. Os interessados devem registrar seus jogos até as 20h, no horário de Brasília, enquanto os sorteios estão previstos para as 21h.
A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking da instituição, conforme as condições de cada canal.
Após a Mega-Semana, a modalidade retomará o calendário regular de sorteios e abrirá as vendas para a Mega da Virada 2026.