O advogado e empresário mexicano Simón Levy afirmou nesta terça-feira (27) que o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou aos Estados Unidos. Ligado ao movimento Make America Great Again (MAGA), associado ao presidente Donald Trump, Levy também atribuiu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a articulação que teria permitido a viagem. Até o momento, as declarações sobre a atuação de Rubio não foram acompanhadas de provas públicas que demonstrem seu envolvimento.
A notícia ganha relevância porque o deslocamento ocorre após a derrota de Flávio na eleição presidencial de domingo (25) e em meio a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes do parlamentar à Polícia Federal. A ordem também estabeleceu a proibição de deixar o país. Após o descumprimento do prazo, os documentos foram cancelados pela PF, conforme informações divulgadas pela imprensa.
Apesar da declaração de Levy, ainda existem pontos sem esclarecimento sobre as circunstâncias da viagem. A cidade de chegada e as condições de entrada do senador nos Estados Unidos não foram detalhadas publicamente pelo advogado. Também não há confirmação oficial de que o governo Trump tenha organizado uma operação para recebê-lo ou concedido asilo político.
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Decisão judicial e acusações ampliam repercussão
A determinação sobre os passaportes foi divulgada na segunda-feira (26), depois que Flávio relatou ter sido intimado pela Polícia Federal. A medida está relacionada a um procedimento sob responsabilidade de Moraes no STF, no qual o senador e o advogado Willer Tomaz são investigados por suspeitas de lavagem de dinheiro. O caso envolve apurações sobre operações financeiras, e a existência de uma investigação não significa que os envolvidos tenham sido condenados.
O episódio também desperta atenção pelo possível impacto político da permanência do senador nos Estados Unidos. Após a derrota eleitoral, a eventual participação de aliados estrangeiros e a possibilidade de solicitar proteção política passaram a integrar as informações divulgadas sobre o caso. Entretanto, não há confirmação oficial de que um pedido de asilo tenha sido formalizado ou aprovado. Tampouco foi apresentada documentação pública que comprove a atuação direta de Marco Rubio na organização do deslocamento.
Até a divulgação das informações, permaneciam sem resposta questões sobre o itinerário da viagem, as condições de entrada do parlamentar e os próximos passos diante da decisão judicial brasileira. A declaração de Simón Levy representa um relato sobre a chegada de Flávio aos Estados Unidos, mas não esclarece, por si só, como o deslocamento ocorreu após a ordem do STF. O caso reúne, assim, desdobramentos políticos e judiciais que dependem de informações oficiais para que suas circunstâncias sejam estabelecidas com maior precisão.