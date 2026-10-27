O advogado e empresário mexicano Simón Levy afirmou nesta terça-feira (27) que o senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou aos Estados Unidos. Ligado ao movimento Make America Great Again (MAGA), associado ao presidente Donald Trump, Levy também atribuiu ao secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a articulação que teria permitido a viagem. Até o momento, as declarações sobre a atuação de Rubio não foram acompanhadas de provas públicas que demonstrem seu envolvimento.

A notícia ganha relevância porque o deslocamento ocorre após a derrota de Flávio na eleição presidencial de domingo (25) e em meio a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a entrega dos passaportes do parlamentar à Polícia Federal. A ordem também estabeleceu a proibição de deixar o país. Após o descumprimento do prazo, os documentos foram cancelados pela PF, conforme informações divulgadas pela imprensa.

Apesar da declaração de Levy, ainda existem pontos sem esclarecimento sobre as circunstâncias da viagem. A cidade de chegada e as condições de entrada do senador nos Estados Unidos não foram detalhadas publicamente pelo advogado. Também não há confirmação oficial de que o governo Trump tenha organizado uma operação para recebê-lo ou concedido asilo político.