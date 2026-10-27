A Estação da Paulista recebe neste domingo (1º de novembro), às 11h, o Concerto de Primavera da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). A apresentação será gratuita e aberta ao público, sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente, oferecendo uma opção de lazer cultural para a manhã de domingo.
Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá cerca de 75 minutos de duração e reunirá obras de compositores conhecidos da música erudita, como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Edvard Grieg e Jean Sibelius. A proposta é celebrar a primavera com um repertório que combina passagens marcantes, melodias conhecidas e diferentes estilos musicais.
A apresentação será realizada em um dos espaços históricos e culturais da cidade, permitindo que o público acompanhe a orquestra em um ambiente aberto. A iniciativa também amplia as oportunidades de acesso à música clássica, sem a necessidade de comprar entradas ou fazer reserva antecipada.
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Repertório reúne obras famosas da música erudita
Entre os destaques está Amanhecer, da suíte Peer-Gynt nº 1, de Edvard Grieg, obra associada à representação musical da natureza. O programa inclui ainda o terceiro movimento (Alla Marcia) da suíte Karélia, de Jean Sibelius, e a primeira cena do Ato II de O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky.
O público também poderá ouvir a Marcha Eslava, de Tchaikovsky, a Valsa dos Patinadores, de Émile Waldteufel, e a marcha Pomp and Circumstance, de Edward Elgar. O encerramento será com a abertura da opereta Cavalaria Ligeira, de Franz von Suppé. Os arranjos e as adaptações do programa são assinados por Ivan Bueno, responsável pela direção musical.
Segundo o maestro, a escolha das obras busca traduzir musicalmente a energia e a renovação associadas à primavera. A apresentação na Estação da Paulista também pretende aproximar a música erudita do cotidiano da população, levando o repertório para além dos espaços tradicionais de concerto.
A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e do Instituto APEC, com produção da Investe Cultura.