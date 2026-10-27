A Estação da Paulista recebe neste domingo (1º de novembro), às 11h, o Concerto de Primavera da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP). A apresentação será gratuita e aberta ao público, sem necessidade de retirar ingressos antecipadamente, oferecendo uma opção de lazer cultural para a manhã de domingo.

Sob a regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá cerca de 75 minutos de duração e reunirá obras de compositores conhecidos da música erudita, como Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Edvard Grieg e Jean Sibelius. A proposta é celebrar a primavera com um repertório que combina passagens marcantes, melodias conhecidas e diferentes estilos musicais.

A apresentação será realizada em um dos espaços históricos e culturais da cidade, permitindo que o público acompanhe a orquestra em um ambiente aberto. A iniciativa também amplia as oportunidades de acesso à música clássica, sem a necessidade de comprar entradas ou fazer reserva antecipada.