O Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) conquistou o decacampeonato dos Jogos dos Contabilistas do Estado de São Paulo (Joconesp) 2026, encerrados no sábado (24), no Sesc Bertioga, no litoral paulista. Com o resultado, a entidade chegou à marca de dez títulos na competição e reforçou a tradição de Piracicaba no evento esportivo, que reúne profissionais da contabilidade e seus familiares de diferentes regiões do estado.

A 13ª edição do Joconesp foi marcada por disputas em diversas modalidades, além de atividades de lazer e confraternização. A delegação piracicabana contou com aproximadamente 90 integrantes e conquistou medalhas em diferentes categorias, com destaque para bocha livre, minigolfe, tênis de mesa, corrida de rua, biribol, futebol de botão, vôlei de areia e xadrez.

O resultado consolida a trajetória do Sincop na competição, que busca incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os profissionais da contabilidade e fortalecer os vínculos entre as famílias que participam dos jogos.