O Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) conquistou o decacampeonato dos Jogos dos Contabilistas do Estado de São Paulo (Joconesp) 2026, encerrados no sábado (24), no Sesc Bertioga, no litoral paulista. Com o resultado, a entidade chegou à marca de dez títulos na competição e reforçou a tradição de Piracicaba no evento esportivo, que reúne profissionais da contabilidade e seus familiares de diferentes regiões do estado.
A 13ª edição do Joconesp foi marcada por disputas em diversas modalidades, além de atividades de lazer e confraternização. A delegação piracicabana contou com aproximadamente 90 integrantes e conquistou medalhas em diferentes categorias, com destaque para bocha livre, minigolfe, tênis de mesa, corrida de rua, biribol, futebol de botão, vôlei de areia e xadrez.
O resultado consolida a trajetória do Sincop na competição, que busca incentivar a prática esportiva, promover a integração entre os profissionais da contabilidade e fortalecer os vínculos entre as famílias que participam dos jogos.
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Piracicaba conquista medalhas em diferentes modalidades
Entre os resultados de destaque está a bocha livre. A equipe Piracicaba E, formada por Geraldo Romanini e Pedro Sergio Romanini, conquistou a medalha de ouro. Já a equipe Piracicaba B, composta por José Eduardo Erlo e Sergio Eduardo Sanjuan, terminou a disputa na terceira colocação, garantindo o bronze para a delegação.
No minigolfe, Edmir Bernardino Valente conquistou o primeiro lugar na categoria adulto. Nas disputas juvenis, Lucas Vendemiatti ficou com o ouro, enquanto Gabriel Ravelli garantiu a medalha de bronze.
O tênis de mesa juvenil também teve dobradinha piracicabana no pódio. Lucas Vendemiatti conquistou o ouro, e Henrique Ravelli ficou com a prata.
Na corrida de rua, Ana Paula dos Santos Bortolussi terminou na segunda colocação da categoria feminina sênior. Maria Luiza de Carvalho Munhoz foi campeã na categoria mista infantil. Entre os juvenis, Piracicaba conquistou as três primeiras posições: Guilherme Ravelli ficou com o ouro, Gabriel Ravelli garantiu a prata e Lucas Vendemiatti completou o pódio com o bronze.
Outro resultado expressivo veio do biribol livre misto. A equipe Piracicaba B, formada por Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti, Lucas Vendemiatti, Paulo Cesar Felix e Vanessa dos Santos Rodrigues, conquistou o primeiro lugar.
No futebol de botão misto adulto, Claudinei Antonio Berto Correa também garantiu a medalha de ouro, ampliando a lista de conquistas da delegação durante a competição.
Modalidades de areia também garantem pódios
Nas disputas realizadas na areia, Piracicaba conquistou resultados importantes no vôlei e no beach tennis.
No vôlei de areia masculino, a dupla formada por Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti e Lucas Vendemiatti terminou na primeira colocação. No feminino, Aline Helena Machado Ferezini e Atalia Kelly Rodrigues de Oliveira conquistaram a segunda posição.
Já no beach tennis misto, Danilo Lucas Coimbra Vendemiatti e Lucas Vendemiatti ficaram com o terceiro lugar.
No xadrez blitz juvenil, Henzo Marques Hummel conquistou a medalha de ouro, acrescentando mais um título individual ao desempenho da delegação piracicabana.
Além das medalhas, os representantes do Sincop também alcançaram colocações de destaque em outras modalidades. No truco livre misto, Cesar Cristofoleti Rodrigues Felix e Vanessa dos Santos Rodrigues terminaram em quarto lugar. A mesma colocação foi conquistada por Cecilia Henrique dos Santos Rodrigues e Vanessa dos Santos Rodrigues na disputa da tranca livre mista.
Título marca encerramento de ciclo na presidência
Para o presidente do Sincop, Fabiano Ravelli, a conquista do décimo título tem um significado especial por coincidir com o encerramento de seu período à frente da entidade.
Segundo ele, o resultado representa não apenas o desempenho esportivo dos participantes, mas também o trabalho coletivo desenvolvido ao longo dos anos para fortalecer a participação do sindicato nos jogos.
Ravelli destacou a satisfação de encerrar seu ciclo na presidência com uma conquista histórica para a entidade e para Piracicaba. Ele também ressaltou que o principal legado do Joconesp vai além das medalhas e dos troféus, envolvendo a união dos profissionais da contabilidade e o fortalecimento da categoria.
O dirigente ainda enfatizou a importância da competição como espaço de convivência entre colegas de profissão e familiares. Para ele, os dias de atividades esportivas e de lazer contribuem para criar vínculos, fortalecer amizades e ampliar o sentimento de pertencimento ao sindicato.
Ao comentar a conquista, Ravelli agradeceu aos atletas que representaram o Sincop, aos familiares, aos torcedores e a todos que contribuíram para o resultado. O presidente também manifestou o desejo de que a entidade continue fortalecida, unida e participativa nas próximas edições dos jogos.
Apoio de empresas parceiras
A participação do Sincop no Joconesp 2026 contou com o apoio de empresas parceiras: MSO – Medicina e Saúde Ocupacional, Unimed Piracicaba, Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba) e Seventech – Soluções Tech.
Com o decacampeonato, o sindicato encerra mais uma participação nos Jogos dos Contabilistas do Estado de São Paulo com resultados expressivos nas disputas individuais e coletivas, além de reforçar a integração entre os profissionais da contabilidade de Piracicaba e região.