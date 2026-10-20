O Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) participa do JOCONESP 2026 — Jogos dos Contabilistas do Estado de São Paulo — com uma delegação de 86 pessoas, entre atletas e integrantes da equipe. A competição será realizada de 20 a 25 de outubro, no SESC Bertioga, reunindo profissionais da contabilidade de diversas regiões do estado em uma programação que combina disputas esportivas, integração e valorização da categoria.
Com nove títulos conquistados ao longo de sua trajetória nos Jogos, o Sincop chega à edição de 2026 com o objetivo de manter a tradição de bons resultados e tentar alcançar o decacampeonato. A delegação conta com 74 atletas, distribuídos em 42 equipes, que representam Piracicaba em 13 modalidades esportivas.
A participação abrange praticamente todas as categorias oferecidas pela competição e demonstra o envolvimento dos profissionais da região com as atividades esportivas promovidas pelo evento. Mais do que disputar medalhas e buscar resultados, o grupo também pretende aproveitar a oportunidade para fortalecer os vínculos entre colegas de profissão e trocar experiências com contabilistas de outras cidades paulistas.
Entre as modalidades disputadas pelos representantes do Sincop estão vôlei de areia, biribol livre, minigolfe, corrida de rua, futebol society master, tênis de mesa, beach tennis, sinuca livre, bocha livre, tranca livre, tênis de quadra, futebol de botão e xadrez blitz.
A diversidade de modalidades permite a participação de profissionais com diferentes habilidades e interesses esportivos, ampliando o envolvimento dos integrantes da entidade. A presença de 42 equipes também evidencia a mobilização necessária para organizar a delegação e representar o sindicato em diferentes frentes da competição.
Última participação de Fabiano Ravelli à frente do Sincop
A edição deste ano terá um significado especial para o presidente do sindicato, Fabiano Ravelli, que participa dos Jogos pela última vez durante sua gestão. Segundo ele, a oportunidade de encerrar esse ciclo ao lado de uma delegação motivada torna a experiência ainda mais marcante.
“Esta é a última participação do Sincop no JOCONESP sob a minha gestão e, por isso, tem um significado ainda mais especial para mim. Estou muito motivado e também emocionado por poder encerrar esse ciclo ao lado de um grupo tão animado e comprometido. Quero aproveitar cada momento, dentro e fora das competições, e espero que possamos representar o Sincop da melhor maneira possível”, destaca o presidente.
Ravelli ressalta que o objetivo da delegação é dar o melhor em cada disputa, sem deixar de lado o espírito de confraternização que caracteriza o evento. Para ele, a participação nos Jogos vai além dos resultados esportivos e contribui para aproximar os profissionais da contabilidade.
“Nosso objetivo é dar o melhor em cada participação. Temos um grupo que gosta de competir, mas também de se divertir e confraternizar. Essa integração promovida pelo JOCONESP entre todos os grupos participantes é muito especial”, afirma.
A expectativa da entidade é que os atletas aproveitem a programação para fortalecer o trabalho em equipe, compartilhar momentos de convivência e representar Piracicaba com dedicação ao longo dos dias de competição.
Jogos promovem esporte e integração profissional
Ao longo dos anos, o JOCONESP se consolidou como um espaço de encontro entre contabilistas de diferentes regiões do estado. A iniciativa reúne profissionais em torno do esporte e incentiva a convivência fora do ambiente de trabalho, proporcionando momentos de lazer, integração e promoção do bem-estar.
Para o Sincop, a participação também representa uma forma de valorizar os profissionais da categoria e estimular a construção de relações entre colegas que compartilham a mesma área de atuação. As disputas esportivas são acompanhadas por momentos de confraternização, que contribuem para o fortalecimento dos vínculos entre as delegações.
A presença de atletas em diferentes modalidades também permite que profissionais com experiências esportivas variadas participem da programação. Dessa forma, os Jogos se tornam uma oportunidade de envolvimento coletivo, em que o desempenho nas competições divide espaço com a integração entre os participantes.
Mascote acompanha a delegação de Piracicaba
Outro destaque da participação do Sincop é o mascote “Quinzinho”, que estará novamente com a delegação em Bertioga. O personagem já é conhecido nas participações anteriores do sindicato e se tornou um símbolo da identidade e da união do grupo.
A presença do mascote reforça o clima de confraternização que acompanha a equipe durante os Jogos e integra a representação do Sincop no evento estadual.
Empresas apoiam a participação do sindicato
A participação da delegação no JOCONESP 2026 conta com o apoio de empresas e instituições parceiras: MSO — Medicina e Saúde Ocupacional, Unimed Piracicaba, Acipi — Associação Comercial e Industrial de Piracicaba — e Seventech — Soluções Tech.
O apoio contribui para viabilizar a presença do sindicato na competição, que reúne dezenas de atletas em diferentes modalidades e exige organização para a participação ao longo da programação.
Com 86 integrantes, sendo 74 atletas distribuídos em 42 equipes, o Sincop chega à edição de 2026 disposto a competir, fortalecer os laços entre os profissionais e manter sua tradição nos Jogos dos Contabilistas do Estado de São Paulo. A expectativa é que a delegação tenha bom desempenho nas disputas e possa celebrar, ao final do evento, a conquista do décimo título estadual.