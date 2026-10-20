O Sindicato dos Contabilistas de Piracicaba e Região (Sincop) participa do JOCONESP 2026 — Jogos dos Contabilistas do Estado de São Paulo — com uma delegação de 86 pessoas, entre atletas e integrantes da equipe. A competição será realizada de 20 a 25 de outubro, no SESC Bertioga, reunindo profissionais da contabilidade de diversas regiões do estado em uma programação que combina disputas esportivas, integração e valorização da categoria.

Com nove títulos conquistados ao longo de sua trajetória nos Jogos, o Sincop chega à edição de 2026 com o objetivo de manter a tradição de bons resultados e tentar alcançar o decacampeonato. A delegação conta com 74 atletas, distribuídos em 42 equipes, que representam Piracicaba em 13 modalidades esportivas.

A participação abrange praticamente todas as categorias oferecidas pela competição e demonstra o envolvimento dos profissionais da região com as atividades esportivas promovidas pelo evento. Mais do que disputar medalhas e buscar resultados, o grupo também pretende aproveitar a oportunidade para fortalecer os vínculos entre colegas de profissão e trocar experiências com contabilistas de outras cidades paulistas.