A operação tapa-buraco atendeu 21 vias de 12 bairros de Piracicaba entre os dias 19 e 22 de outubro. Os serviços foram realizados em ruas e avenidas de diferentes regiões do município, com o objetivo de melhorar as condições do pavimento, aumentar a segurança viária e proporcionar mais conforto a quem circula pela cidade.
Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. As equipes atendem solicitações registradas pelo Serviço de Informações à População (SIP 156), demandas encaminhadas por vereadores e necessidades identificadas durante as vistorias nas vias.
A programação prioriza locais considerados estratégicos, incluindo avenidas com fluxo intenso de veículos e trechos que precisam de intervenções mais urgentes. A manutenção do pavimento busca melhorar as condições de circulação de motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários das vias.
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Veja quais ruas receberam os reparos
Na região da Água Branca, o serviço foi realizado na avenida Miguel Caparróz. No Areão, a via atendida foi a rua Elvira Guarda Mascarin; nas Glebas Califórnia, a rua Erotides Vendemiatti; e, em Higienópolis, a rua Castro Alves.
No Jaraguá, os trabalhos contemplaram as ruas Baroneza de Rezende, Luiz Arzola e Professor Raul Duarte. No Kobayat Líbano, a equipe atuou na rua Alberto Meme. Já no Parque Automotivo, os reparos foram realizados nas avenidas Seul e Hyundai e na rua Mário Sérgio Gabardo.
Na Paulista, foram atendidas a rua do Enxofre e as travessas Boa Esperança e Salvador. Em Santa Fé, os serviços chegaram às ruas Governador Valadares, Laura Fernandes de Campos Ferrari e Manoel Ocaña. No Santa Rosa, os reparos ocorreram na rua Cedral e na travessa Santa Emília.
A operação também contemplou a rua Attílio Zilio, em Santa Teresinha, e a avenida Pádua Dias, na Vila Independência.
Como são feitos os reparos
Nos trechos que exigem uma intervenção mais profunda, o procedimento inclui o recorte da área danificada, o preenchimento com bica corrida — material composto por pedras britadas, pedrisco e pó de pedra — e a aplicação da massa asfáltica. A quantidade de material utilizado é medida por metro quadrado, seguindo o padrão de execução informado pela Secretaria.
Moradores que identificarem problemas no pavimento podem encaminhar solicitações pelo SIP 156. As demandas são consideradas pelas equipes responsáveis, junto às prioridades de manutenção e às necessidades identificadas durante as vistorias.