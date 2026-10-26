A operação tapa-buraco atendeu 21 vias de 12 bairros de Piracicaba entre os dias 19 e 22 de outubro. Os serviços foram realizados em ruas e avenidas de diferentes regiões do município, com o objetivo de melhorar as condições do pavimento, aumentar a segurança viária e proporcionar mais conforto a quem circula pela cidade.

Os trabalhos são executados pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. As equipes atendem solicitações registradas pelo Serviço de Informações à População (SIP 156), demandas encaminhadas por vereadores e necessidades identificadas durante as vistorias nas vias.

A programação prioriza locais considerados estratégicos, incluindo avenidas com fluxo intenso de veículos e trechos que precisam de intervenções mais urgentes. A manutenção do pavimento busca melhorar as condições de circulação de motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários das vias.