A modernização da rede de abastecimento de água em Santa Teresinha, em Piracicaba, já conta com 13 quilômetros de novas tubulações instaladas pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto). A obra prevê a substituição de 19,7 quilômetros de redes e 2.046 ramais domiciliares, com investimento de R$ 25,3 milhões. Segundo o serviço municipal, cerca de 80 mil pessoas serão beneficiadas diretamente.
A renovação da infraestrutura integra o programa de redução de perdas de água e busca aumentar a segurança do abastecimento. A intervenção também inclui a implantação de uma nova adutora entre Santa Teresinha e o Parque Piracicaba, conhecido como Balbo.
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Tecnologia reduz a necessidade de escavações
Para instalar as novas tubulações, as equipes utilizam métodos não destrutivos, como a perfuração horizontal direcional. A técnica permite passar os tubos pelo subsolo sem abrir grandes valas ao longo das ruas, reduzindo os impactos no pavimento e os transtornos para moradores, comerciantes e motoristas. Nesta etapa, os trabalhos ocorrem em um novo traçado da rede, sem necessidade de interrupção no abastecimento.
Nas próximas semanas, o Semae também prevê utilizar o sistema Pipe Bursting, que permite substituir tubulações antigas aproveitando o trajeto da rede existente. Segundo o serviço municipal, será a primeira utilização dessa tecnologia no sistema de abastecimento de água de Piracicaba.
A obra faz parte de um conjunto de intervenções para modernizar o saneamento no município. Entre 2025 e 2026, os investimentos próprios na área ultrapassam R$ 140 milhões, segundo a Prefeitura. As ações incluem a modernização de estações de tratamento, a substituição de redes antigas, a construção de reservatórios e a implantação de novas adutoras.
Outra intervenção em andamento é a construção da adutora Torre de TV–Unileste, com investimento de R$ 32 milhões. O projeto prevê ampliar a capacidade de distribuição em 20 milhões de litros de água por dia e beneficiar cerca de 150 mil moradores de mais de 100 bairros das regiões Norte e Leste.
Também estão em andamento obras de substituição de redes na Vila Independência e de implantação de uma nova adutora entre os sistemas Dois Córregos e Cecap. As intervenções buscam ampliar a capacidade de distribuição e reforçar a infraestrutura de abastecimento em diferentes regiões da cidade.
Além das obras em execução, a Prefeitura informa que trabalha para viabilizar cerca de R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes e outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. Os projetos incluem novos reservatórios, ampliação da Estação de Tratamento de Água Capim Fino e implantação de adutoras.