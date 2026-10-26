A obra faz parte de um conjunto de intervenções para modernizar o saneamento no município. Entre 2025 e 2026, os investimentos próprios na área ultrapassam R$ 140 milhões, segundo a Prefeitura. As ações incluem a modernização de estações de tratamento, a substituição de redes antigas, a construção de reservatórios e a implantação de novas adutoras.

Outra intervenção em andamento é a construção da adutora Torre de TV–Unileste, com investimento de R$ 32 milhões. O projeto prevê ampliar a capacidade de distribuição em 20 milhões de litros de água por dia e beneficiar cerca de 150 mil moradores de mais de 100 bairros das regiões Norte e Leste.

Também estão em andamento obras de substituição de redes na Vila Independência e de implantação de uma nova adutora entre os sistemas Dois Córregos e Cecap. As intervenções buscam ampliar a capacidade de distribuição e reforçar a infraestrutura de abastecimento em diferentes regiões da cidade.