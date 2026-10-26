As inscrições para o Vestibular Unesp 2027 terminam às 18h desta segunda-feira (26). O processo seletivo oferece 5.850 vagas em 137 cursos de graduação, distribuídos por 24 cidades do estado de São Paulo. Os candidatos devem realizar o cadastro pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do exame.

A taxa de inscrição integral é de R$ 225, e o pagamento também deve ser feito até esta segunda-feira (26). O Manual do Candidato, que reúne informações sobre o processo seletivo, está disponível nos sites da Unesp e da Vunesp.

Estudantes que ainda não concluíram a inscrição devem ficar atentos ao horário limite. O cadastro precisa ser finalizado dentro do prazo, conforme as orientações disponíveis na plataforma.