As inscrições para o Vestibular Unesp 2027 terminam às 18h desta segunda-feira (26). O processo seletivo oferece 5.850 vagas em 137 cursos de graduação, distribuídos por 24 cidades do estado de São Paulo. Os candidatos devem realizar o cadastro pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela organização do exame.
A taxa de inscrição integral é de R$ 225, e o pagamento também deve ser feito até esta segunda-feira (26). O Manual do Candidato, que reúne informações sobre o processo seletivo, está disponível nos sites da Unesp e da Vunesp.
Estudantes que ainda não concluíram a inscrição devem ficar atentos ao horário limite. O cadastro precisa ser finalizado dentro do prazo, conforme as orientações disponíveis na plataforma.
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Desconto para estudantes da rede pública
Alunos que estão concluindo o ensino médio na rede pública paulista podem participar do vestibular com redução de 75% na taxa de inscrição. Nesse caso, o valor é de R$ 56,25.
Segundo a universidade, cerca de 350 mil estudantes do último ano do ensino médio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza foram previamente cadastrados no sistema da Vunesp por meio do número de Registro do Aluno (RA). O prazo para inscrição desses candidatos também termina às 18h desta segunda-feira (26).
A seleção oferece ainda benefícios relacionados à taxa de inscrição. Os candidatos contemplados com a isenção já estão automaticamente inscritos no vestibular. Já aqueles que receberam redução de 50% devem pagar R$ 112,50 até esta segunda-feira para confirmar a participação. Os resultados dos pedidos de isenção e redução podem ser consultados nos sites oficiais da Unesp e da Vunesp.
Vestibular reserva vagas para estudantes de escolas públicas
Do total de vagas oferecidas, 50% são destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, por meio do Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP).
Dentro dessa reserva, 35% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.
A universidade mantém cursos em diferentes áreas do conhecimento e em unidades distribuídas por todas as regiões do estado de São Paulo.
Curso de Medicina amplia número de vagas
Uma das mudanças para o Vestibular Unesp 2027 é a ampliação da oferta de vagas para o curso de Medicina, que passou de 90 para 105 vagas. Desse total, 85 serão preenchidas por meio do vestibular tradicional.
Além do processo seletivo principal, a universidade oferece outras modalidades de ingresso para o início de 2027. Entre elas estão 726 vagas previstas pelo Processo Seletivo Unesp-Enem e outras 929 destinadas ao Provão Paulista Seriado. Também haverá vagas adicionais para participantes de olimpíadas do conhecimento, por meio do Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp. No processo anterior, essa modalidade ofereceu 451 vagas.
Segundo a universidade, o calendário e a resolução das seleções Unesp-Enem e Olimpíadas Científicas para 2027 serão divulgados posteriormente. Os candidatos podem participar de diferentes processos seletivos, sem impedimento para concorrer simultaneamente pelas modalidades disponíveis.
Confira as datas das provas
A primeira fase do Vestibular Unesp 2027 está marcada para 22 de novembro. A prova terá 90 questões de múltipla escolha e será aplicada em 35 cidades: 31 no estado de São Paulo e outras quatro fora dele — Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).
A segunda fase será realizada nos dias 13 e 14 de dezembro, nas mesmas 35 cidades. Essa etapa contará com 36 questões discursivas e uma redação em gênero dissertativo. O resultado final está previsto para 27 de janeiro de 2027.
Serviço
- Inscrições: até as 18h desta segunda-feira (26).
- Site: Fundação Vunesp.
- Taxa integral: R$ 225.
- Taxa com redução de 75%: R$ 56,25.
- Taxa com redução de 50%: R$ 112,50.
- Primeira fase: 22 de novembro de 2026.
- Segunda fase: 13 e 14 de dezembro de 2026.
- Resultado final: previsto para 27 de janeiro de 2027.