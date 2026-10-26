O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba disponibiliza 159 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (26). As oportunidades estão distribuídas em 63 funções e contemplam diferentes áreas profissionais, com possibilidades para candidatos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou conquistar uma nova colocação. Os salários chegam a R$ 3.740,63.

Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Piracicaba, o CAT reúne oportunidades em empresas da cidade e da região. A relação inclui cargos nos setores industrial, comercial, de produção, logística, alimentação, construção civil e serviços.

A quantidade de vagas varia conforme a função, assim como os requisitos de escolaridade e experiência profissional. Por isso, os interessados devem consultar as exigências de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.