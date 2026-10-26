O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba disponibiliza 159 vagas de emprego a partir desta segunda-feira (26). As oportunidades estão distribuídas em 63 funções e contemplam diferentes áreas profissionais, com possibilidades para candidatos que buscam ingressar no mercado de trabalho ou conquistar uma nova colocação. Os salários chegam a R$ 3.740,63.
Vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura de Piracicaba, o CAT reúne oportunidades em empresas da cidade e da região. A relação inclui cargos nos setores industrial, comercial, de produção, logística, alimentação, construção civil e serviços.
A quantidade de vagas varia conforme a função, assim como os requisitos de escolaridade e experiência profissional. Por isso, os interessados devem consultar as exigências de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.
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Funções com maior número de vagas
Entre os cargos com mais oportunidades estão mecânico industrial sênior, operador de ponte rolante e ajudante de produção, com dez vagas cada.
A lista também oferece oito vagas para auxiliar de cozinha e sete para manobrista. Para operador de caixa, são cinco oportunidades, assim como para jovem aprendiz na função de auxiliar administrativo.
Outras funções disponíveis incluem ajudante geral, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, gerente de vendas, soldador, eletricista, assistente de loja, assistente de engenharia, balconista e estoquista.
A diversidade de cargos permite que profissionais com diferentes experiências consultem as possibilidades de contratação. No caso das vagas que exigem conhecimentos técnicos ou experiência específica, é importante verificar os critérios estabelecidos pelas empresas contratantes.
Vagas exclusivas para pessoas com deficiência
O CAT também disponibiliza oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). Entre elas, estão dez vagas para auxiliar operacional de logística, dez para atendente de lanchonete e sete para ajudante de produção II.
Os candidatos interessados nessas funções devem conferir os requisitos informados no painel oficial, incluindo as condições exigidas para cada cargo.
Salários chegam a R$ 3.740,63
Entre as oportunidades com maiores remunerações, o cargo de operador de retroescavadeira oferece salário de R$ 3.740,63.
Também se destacam as vagas para motorista carreteiro, com remuneração de R$ 3.566,70, e pedreiro, com salário de R$ 3.072,94.
Os valores correspondem às remunerações informadas para as respectivas funções. As condições de contratação e os requisitos profissionais podem variar de acordo com a vaga e a empresa responsável pelo processo seletivo.
Como consultar as oportunidades
A relação completa das 159 vagas, com as funções disponíveis e os requisitos para candidatura, pode ser consultada no Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba.
As oportunidades ficam disponíveis até o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. Por esse motivo, os candidatos devem acompanhar as atualizações do painel e manter seus dados cadastrais atualizados.
O Centro de Apoio ao Trabalhador está localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233, em Piracicaba.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3431-8500.