O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25) a ampliação do horário de votação do segundo turno das eleições de 2026 até as 19h, no horário de Brasília. A decisão foi tomada após relatos de dificuldades no transporte público que poderiam impedir eleitores de chegar às seções eleitorais.

Zanin atendeu a um pedido apresentado pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apontou restrições na circulação de ônibus em diferentes cidades. A campanha argumentou que a redução da oferta de transporte poderia comprometer o direito ao voto.

Ao analisar o pedido, o ministro considerou a gravidade dos relatos e a urgência da situação. A decisão determinou a extensão do prazo por até duas horas, atribuindo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a responsabilidade de implementar a medida.