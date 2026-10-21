Dois homens, de 34 e 38 anos, foram presos nesta quarta-feira (21), em Piracicaba, suspeitos de furtar equipamentos usados no abastecimento de água da cidade. Segundo a Polícia Civil, os casos aconteceram entre setembro e outubro e atingiram quatro unidades do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).
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As investigações apontam que foram registrados sete furtos entre os dias 1º de setembro e 8 de outubro. Os locais afetados foram as unidades Taquaral, Uninorte Hyundai, Uninorte Formigueiro e a estação elevatória Pacaembu.
Furto deixou moradores sem água por 15 horas
Um dos casos que mais causaram transtornos aconteceu na madrugada de 8 de outubro, em uma estação de bombeamento no bairro Taquaral. Depois que um equipamento foi levado, moradores da região leste de Piracicaba ficaram cerca de 15 horas sem água.
De acordo com a polícia, os suspeitos tinham como alvo os inversores de frequência, aparelhos que controlam o funcionamento das bombas responsáveis por levar água aos reservatórios e às casas.
Sem esses equipamentos, o sistema pode parar de funcionar, prejudicando o abastecimento de diversos imóveis.
Polícia fez buscas em endereços ligados aos suspeitos
Além de prender os dois homens, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em locais relacionados aos investigados.
O prejuízo provocado pelos furtos é estimado em R$ 100 mil. A Polícia Civil continua apurando os casos para esclarecer a participação dos suspeitos nas ocorrências registradas nas unidades do Semae.