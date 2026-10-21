Dois homens, de 34 e 38 anos, foram presos nesta quarta-feira (21), em Piracicaba, suspeitos de furtar equipamentos usados no abastecimento de água da cidade. Segundo a Polícia Civil, os casos aconteceram entre setembro e outubro e atingiram quatro unidades do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).

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As investigações apontam que foram registrados sete furtos entre os dias 1º de setembro e 8 de outubro. Os locais afetados foram as unidades Taquaral, Uninorte Hyundai, Uninorte Formigueiro e a estação elevatória Pacaembu.