21 de outubro de 2026
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EM PIRACICABA

Sem água: Homens são presos suspeitos de furtar Semae

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Os furtos prejudicaram o abastecimento em Piracicaba.
Os furtos prejudicaram o abastecimento em Piracicaba.

 Dois homens, de 34 e 38 anos, foram presos nesta quarta-feira (21), em Piracicaba, suspeitos de furtar equipamentos usados no abastecimento de água da cidade. Segundo a Polícia Civil, os casos aconteceram entre setembro e outubro e atingiram quatro unidades do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto).

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As investigações apontam que foram registrados sete furtos entre os dias 1º de setembro e 8 de outubro. Os locais afetados foram as unidades Taquaral, Uninorte Hyundai, Uninorte Formigueiro e a estação elevatória Pacaembu.

Furto deixou moradores sem água por 15 horas

Um dos casos que mais causaram transtornos aconteceu na madrugada de 8 de outubro, em uma estação de bombeamento no bairro Taquaral. Depois que um equipamento foi levado, moradores da região leste de Piracicaba ficaram cerca de 15 horas sem água.

De acordo com a polícia, os suspeitos tinham como alvo os inversores de frequência, aparelhos que controlam o funcionamento das bombas responsáveis por levar água aos reservatórios e às casas.

Sem esses equipamentos, o sistema pode parar de funcionar, prejudicando o abastecimento de diversos imóveis.

Polícia fez buscas em endereços ligados aos suspeitos

Além de prender os dois homens, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em locais relacionados aos investigados.

O prejuízo provocado pelos furtos é estimado em R$ 100 mil. A Polícia Civil continua apurando os casos para esclarecer a participação dos suspeitos nas ocorrências registradas nas unidades do Semae.

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