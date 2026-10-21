Mensagens sobre encomendas retidas, cobranças inesperadas e links para liberar produtos estão entre as estratégias utilizadas por criminosos para enganar consumidores. A fraude explora a expectativa de quem fez uma compra pela internet e pode resultar no roubo de dinheiro e de dados pessoais.

O golpe da falsa taxa de entrega costuma começar com um SMS, e-mail ou mensagem pelo WhatsApp. O destinatário é informado de que um pacote está parado na alfândega, que existe uma pendência no endereço ou que é necessário pagar uma tarifa para receber a encomenda.

Para dar aparência de legitimidade à cobrança, os golpistas podem utilizar o nome e a identidade visual dos Correios, além de apresentar informações pessoais da vítima e códigos de rastreamento. Em alguns casos, a mensagem direciona o consumidor a uma página falsa que imita o site oficial da empresa.