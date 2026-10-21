A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) é de 52% entre os eleitores brasileiros, enquanto a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recuou para 47%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). O levantamento foi realizado a quatro dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25), e mostra uma redução na rejeição aos dois candidatos em comparação com a semana anterior.

De acordo com os dados, Lula apresentou a maior queda no período. Na pesquisa divulgada em 14 de outubro, 53% dos entrevistados afirmavam que não votariam no presidente de jeito nenhum. Agora, esse percentual é de 47%, uma redução de seis pontos percentuais.

Já a rejeição a Flávio Bolsonaro passou de 54% para 52%, recuo de dois pontos percentuais. Apesar da diminuição nos índices dos dois candidatos, o senador continua apresentando a maior rejeição entre os eleitores, com uma diferença de cinco pontos percentuais em relação ao atual presidente.