As mulheres representam 63,98% das inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, o equivalente a 3.232.013 participantes. Os homens correspondem a 36,02% do total, com 1.819.332 inscritos. Ao todo, o exame reúne 5.051.345 participantes confirmados, entre eles 13.821 pessoas com mais de 60 anos.

Os dados foram divulgados na terça-feira (20) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Painel Enem 2026, plataforma que reúne informações sobre o perfil dos participantes em todo o país.

Entre os recursos de atendimento especializado mais solicitados estão o tempo adicional para realização das provas, com 77.956 pedidos, correspondente a 34,47% das solicitações; a correção diferenciada, com 42.379 (18,74%); e o auxílio para leitura, com 28.042 (12,40%).