As mulheres representam 63,98% das inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, o equivalente a 3.232.013 participantes. Os homens correspondem a 36,02% do total, com 1.819.332 inscritos. Ao todo, o exame reúne 5.051.345 participantes confirmados, entre eles 13.821 pessoas com mais de 60 anos.
Os dados foram divulgados na terça-feira (20) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Painel Enem 2026, plataforma que reúne informações sobre o perfil dos participantes em todo o país.
Entre os recursos de atendimento especializado mais solicitados estão o tempo adicional para realização das provas, com 77.956 pedidos, correspondente a 34,47% das solicitações; a correção diferenciada, com 42.379 (18,74%); e o auxílio para leitura, com 28.042 (12,40%).
O painel permite consultar dados sobre as inscrições, incluindo o número de participantes com inscrição confirmada, concluintes da rede pública, situação em relação ao ensino médio, isenção da taxa, pagamentos, gênero, cor ou raça e faixa etária.
A ferramenta também possibilita aplicar e combinar filtros por estado e município. Dessa forma, é possível analisar características específicas dos inscritos, como o percentual de mulheres que estão concluindo o ensino médio e que participarão do exame em determinada unidade da Federação.
Segundo o Inep, as informações contribuem para a transparência dos dados do Enem e servem de apoio a gestores educacionais, pesquisadores, organizações da sociedade civil e profissionais da imprensa.
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Provas serão aplicadas em novembro
As provas do Enem 2026 serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro. Cerca de 40 mil participantes farão o exame com alguma deficiência ou necessidade de atendimento especializado.
O exame conta com mais de 20 tipos de recursos de acessibilidade, destinados a atender às diferentes necessidades dos participantes.
Enem é porta de acesso ao ensino superior
Criado em 1998 para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica, o Enem passou, em 2009, a ser utilizado também como mecanismo de acesso ao ensino superior.
As notas podem ser usadas em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni). Os resultados também podem ser utilizados em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme as regras vigentes.