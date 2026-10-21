O XV de Piracicaba tem pré-contrato assinado com o zagueiro Maurício Ribeiro para a temporada de 2027. Aos 35 anos, o defensor, natural de Guarujá (SP), atuou pelo Caxias durante toda a temporada de 2026 e chegará ao Nhô Quim com vínculo previsto até o término do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com o acerto, o clube piracicabano chega a três reforços divulgados nesta semana. Antes do zagueiro, o XV anunciou o atacante Richard Alexandre, de 27 anos, que estava no Água Santa, e o volante Richard Franco, de 34 anos, ex-ASA.

A diretoria alvinegra segue trabalhando na montagem do elenco para os compromissos da próxima temporada, que terá como primeiro desafio o Campeonato Paulista da Série A2, previsto para começar em janeiro.