O XV de Piracicaba tem pré-contrato assinado com o zagueiro Maurício Ribeiro para a temporada de 2027. Aos 35 anos, o defensor, natural de Guarujá (SP), atuou pelo Caxias durante toda a temporada de 2026 e chegará ao Nhô Quim com vínculo previsto até o término do Campeonato Brasileiro da Série D.
Com o acerto, o clube piracicabano chega a três reforços divulgados nesta semana. Antes do zagueiro, o XV anunciou o atacante Richard Alexandre, de 27 anos, que estava no Água Santa, e o volante Richard Franco, de 34 anos, ex-ASA.
A diretoria alvinegra segue trabalhando na montagem do elenco para os compromissos da próxima temporada, que terá como primeiro desafio o Campeonato Paulista da Série A2, previsto para começar em janeiro.
VEJA MAIS :
- Equipe de Piracicaba conquista ouro no futebol sub-20
- Aos 7 anos, atleta de Piracicaba conquista 11 medalhas
- XV de Piracicaba elege novo presidente do Conselho Deliberativo
Zagueiro acumula passagens por clubes brasileiros
Maurício da Silva Dias Ribeiro iniciou a carreira profissional no Paulista, após passar pelas categorias de base do Jabaquara, clube ao qual retornou em 2011.
Ao longo da trajetória, o defensor vestiu as camisas de Itapirense, EC São Bernardo, Cianorte, Marcílio Dias, Cascavel, ABC, Inter de Lages, Brusque, Guarani, Juventude, Barra, Figueirense, Inter de Limeira e Caxias, além das equipes por onde passou no início da carreira.
Entre as conquistas do zagueiro estão o título da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense pelo Cianorte, em 2016, e a Recopa Catarinense com o Figueirense, em 2022.
A experiência acumulada em diferentes equipes e competições faz parte do perfil buscado pelo XV para a formação do grupo que disputará os torneios de 2027.
XV já anunciou três reforços
Além de Maurício Ribeiro, o Nhô Quim confirmou a chegada de dois jogadores nesta semana.
O atacante Richard Alexandre, de 27 anos, chega após defender o Água Santa. Já o volante Richard Franco, de 34 anos, estava no ASA.
Os anúncios fazem parte do planejamento para a próxima temporada, quando o XV terá pela frente o Paulistão A2 e, posteriormente, a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, conforme o calendário e a participação do clube nas competições.
A diretoria, o departamento de futebol profissional e a comissão técnica continuam envolvidos na montagem do elenco. Segundo o clube, novos nomes deverão ser anunciados em breve.
Paulistão A2 terá Conselho Técnico no dia 28
As diretrizes do Campeonato Paulista da Série A2 de 2027 serão discutidas no Conselho Técnico marcado para o dia 28 de outubro, quarta-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), localizada no Edifício Rei Pelé, em São Paulo.
A reunião deverá estabelecer os detalhes da competição, que representa o primeiro compromisso oficial do XV na próxima temporada.
Enquanto prepara as contratações, o clube também acompanha a situação dos jogadores que fizeram parte do elenco em 2026 e possuem contratos mais longos.
Clube acompanha situação do elenco atual
Entre os atletas do atual plantel com vínculos mais longos estão o goleiro Pedro Gaiotti, o zagueiro Almir Luan, os volantes Dudu Vieira e Iago e os meio-campistas Marcos Vinícios e Serginho.
O volante Richard Almeida e o atacante Antônio Gabriel seguem em recuperação após passarem por cirurgias para tratar lesões no ligamento cruzado anterior do joelho.
Outros dois jogadores estão emprestados a equipes de fora do clube. O volante Maurício Oliveira defende o Gramadense, enquanto o atacante Igor Bolt está no Figueirense.
Com a definição das situações contratuais e a chegada de novos reforços, o XV de Piracicaba avança no planejamento para formar o grupo que buscará os objetivos da temporada de 2027.