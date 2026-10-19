19 de outubro de 2026
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Aos 7 anos, atleta de Piracicaba conquista 11 medalhas

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Luna em ação em competição realizada em Piracicaba.
Luna em ação em competição realizada em Piracicaba.

Aos sete anos, Luna Alcantara já conquistou 11 medalhas em competições de jiu-jítsu. Natural de Piracicaba, a jovem atleta começou a treinar há um ano e meio e estreou no circuito competitivo em março de 2026. Desde então, soma nove medalhas de ouro e duas de prata em disputas realizadas no interior de São Paulo.

Os resultados marcam a primeira temporada competitiva de Luna e são acompanhados de perto pela família, que participa de sua trajetória no esporte. Segundo a mãe, Mariane de Barros, as conquistas refletem o empenho da filha nos treinamentos e o apoio que recebe ao longo do caminho. “Os resultados refletem o empenho dela nos treinamentos, a participação nas competições e todo o apoio que recebe ao longo dessa jornada esportiva”, destaca Mariane.

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Atleta se prepara para novos campeonatos

Representando a equipe Gorila Fight, de Piracicaba, Luna tem novos desafios previstos para os próximos meses. Em 24 de outubro, a atleta deverá participar do Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jítsu, na categoria mirim, para competidores de até 24 kg. A disputa está prevista para o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em dezembro, a jovem também deverá disputar o Mundial Kids de Jiu-Jítsu, na capital paulista. As participações previstas ampliam as oportunidades de ganhar experiência em competições e enfrentar novos adversários.

Além dos resultados nos tatames, a prática do jiu-jítsu na infância pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades físicas e sociais. A modalidade envolve aprendizado técnico, respeito às regras, disciplina e convivência com outros atletas. Nas competições infantis, há restrições a golpes considerados perigosos, conforme as regras de cada categoria e organização, para reduzir o risco de lesões.

Para Mariane, a trajetória da filha também evidencia a importância do incentivo ao esporte desde cedo. “Essa trajetória mostra a importância de incentivar o esporte desde a infância. O jiu-jítsu contribui para o desenvolvimento da disciplina, do respeito, da perseverança e da confiança”, ressalta.

Aos sete anos, Luna continua treinando com a equipe de Piracicaba e se preparando para as próximas disputas. Enquanto amplia sua experiência nos tatames, a atleta segue construindo uma trajetória que reúne aprendizado, apoio familiar e resultados em sua estreia no cenário competitivo.

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