Aos sete anos, Luna Alcantara já conquistou 11 medalhas em competições de jiu-jítsu. Natural de Piracicaba, a jovem atleta começou a treinar há um ano e meio e estreou no circuito competitivo em março de 2026. Desde então, soma nove medalhas de ouro e duas de prata em disputas realizadas no interior de São Paulo.

Os resultados marcam a primeira temporada competitiva de Luna e são acompanhados de perto pela família, que participa de sua trajetória no esporte. Segundo a mãe, Mariane de Barros, as conquistas refletem o empenho da filha nos treinamentos e o apoio que recebe ao longo do caminho. “Os resultados refletem o empenho dela nos treinamentos, a participação nas competições e todo o apoio que recebe ao longo dessa jornada esportiva”, destaca Mariane.

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