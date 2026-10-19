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BASTIDORES DO XV

XV de Piracicaba elege novo presidente do Conselho Deliberativo

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Ma Kasten
Luciano Bonassi foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do XV de Piracicaba no sábado (17), com Felipe Gema como vice. A nova Mesa Diretora terá mandato de dois anos.
Luciano Bonassi foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do XV de Piracicaba no sábado (17), com Felipe Gema como vice. A nova Mesa Diretora terá mandato de dois anos.

Luciano Bonassi foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba no sábado (17). A votação ocorreu durante Assembleia Geral realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Felipe Gema foi escolhido como vice-presidente. O mandato da nova Mesa Diretora será de dois anos.

A eleição para a presidência do Conselho teve 24 votos favoráveis e um contrário. Antes da escolha da Mesa Diretora, os associados participaram da votação para renovação de parte do quadro de conselheiros. Ao todo, 55 sócios da Nação XV compareceram à assembleia e escolheram os candidatos, em uma relação que poderia conter até 15 nomes.

A eleição previa o preenchimento de 15 vagas para conselheiros efetivos e a escolha de suplentes. O processo foi acompanhado pela Comissão Eleitoral e, segundo o clube, transcorreu normalmente, seguindo as regras previstas no Estatuto.

Mudança na presidência do Conselho

Bonassi assume o cargo após Marcelo Maroun completar dois mandatos consecutivos à frente do Conselho Deliberativo. Como o Estatuto permite apenas uma reeleição, Maroun deixa a presidência e passa a atuar como conselheiro vitalício.

Durante a assembleia, Maroun destacou a regularidade do processo eleitoral e agradeceu aos conselheiros pela colaboração durante sua gestão.

Ele também ressaltou o trabalho realizado nos últimos quatro anos, incluindo a regularização e o registro de atas e a participação nas discussões relacionadas à transformação do XV em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em conjunto com a diretoria executiva.

Maroun afirmou que continuará à disposição do clube para contribuir com as atividades da instituição.

Novo presidente destaca responsabilidade do cargo

Após a eleição, Luciano Bonassi comentou sobre a responsabilidade de assumir a presidência do Conselho Deliberativo. Ele lembrou que já ocupou as funções de secretário e vice-presidente antes de chegar ao novo cargo.

Bonassi agradeceu aos conselheiros pela confiança e afirmou que pretende utilizar a experiência acumulada ao longo de sua trajetória no clube para exercer a função.

A nova Mesa Diretora conta ainda com Monique Camargo Torquetti, como primeira-secretária, e Vladimir Aparecido Benatti Pelaes, como segundo-secretário.

Confira os conselheiros eleitos

A votação deste sábado definiu 15 conselheiros efetivos. Confira os nomes e os respectivos números de votos:

  • Ariane Marina Gobbo — 46 votos
  • Leandro Vitti — 45 votos
  • Ivan Oriani — 43 votos
  • Alaor Menegale — 40 votos
  • Adalberto Jacquier de Souza — 40 votos
  • Guilherme Supriano — 39 votos
  • Jurandyr Nascimento Filho — 36 votos
  • Paulo Rodrigues Lara — 36 votos
  • Nícolas Braga Casarin — 36 votos
  • Matheus Henrique Godoy — 36 votos
  • Bruno Pulcinelli — 35 votos
  • Vitor Pulz — 34 votos
  • Remegildo Antônio Bonassi Neto — 34 votos
  • Gustavo Zambon — 32 votos
  • Edson Rondini — 31 votos

Suplentes

Também foram definidos nove suplentes para o Conselho Deliberativo:

  • Maurício Neves de Senna — 27 votos
  • Bruno Zarruk Bombo — 22 votos
  • Dante Roberto Maciel Blezins Oliveira — 21 votos
  • Eduardo Gutierrez Teixeira Mendes — 16 votos
  • João Eduardo Milani — 14 votos
  • Luís Gustavo Milani — 14 votos
  • José Carlos Nunes de Pontes — 9 votos
  • Pedro Felipe Benetello — 8 votos
  • Wilson Trindade — 3 votos

Além disso, cinco conselheiros passaram à condição de vitalícios em razão do tempo de atuação como membros efetivos, conforme previsto no Estatuto: Fábio Jomaa Castilho, José Marcos Tessecino, Rogério Sabino Bacchi, Vitor Danilo Correia e Vitor do Amaral Coelho Prates.

Próxima eleição será no dia 27

A próxima etapa do calendário eleitoral do XV de Piracicaba será a escolha do presidente e do vice-presidente da diretoria executiva, marcada para o dia 27 de outubro.

De acordo com as informações divulgadas pelo clube, as chapas interessadas em participar da disputa têm até quarta-feira para realizar a inscrição.

O processo eleitoral integra a organização administrativa do Alvinegro Piracicabano para o próximo período de gestão.

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