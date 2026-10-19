Luciano Bonassi foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba no sábado (17). A votação ocorreu durante Assembleia Geral realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Felipe Gema foi escolhido como vice-presidente. O mandato da nova Mesa Diretora será de dois anos.

A eleição para a presidência do Conselho teve 24 votos favoráveis e um contrário. Antes da escolha da Mesa Diretora, os associados participaram da votação para renovação de parte do quadro de conselheiros. Ao todo, 55 sócios da Nação XV compareceram à assembleia e escolheram os candidatos, em uma relação que poderia conter até 15 nomes.

A eleição previa o preenchimento de 15 vagas para conselheiros efetivos e a escolha de suplentes. O processo foi acompanhado pela Comissão Eleitoral e, segundo o clube, transcorreu normalmente, seguindo as regras previstas no Estatuto.