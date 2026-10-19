Luciano Bonassi foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba no sábado (17). A votação ocorreu durante Assembleia Geral realizada no Anfiteatro Pecege, no Estádio Municipal Barão da Serra Negra. Felipe Gema foi escolhido como vice-presidente. O mandato da nova Mesa Diretora será de dois anos.
A eleição para a presidência do Conselho teve 24 votos favoráveis e um contrário. Antes da escolha da Mesa Diretora, os associados participaram da votação para renovação de parte do quadro de conselheiros. Ao todo, 55 sócios da Nação XV compareceram à assembleia e escolheram os candidatos, em uma relação que poderia conter até 15 nomes.
A eleição previa o preenchimento de 15 vagas para conselheiros efetivos e a escolha de suplentes. O processo foi acompanhado pela Comissão Eleitoral e, segundo o clube, transcorreu normalmente, seguindo as regras previstas no Estatuto.
Mudança na presidência do Conselho
Bonassi assume o cargo após Marcelo Maroun completar dois mandatos consecutivos à frente do Conselho Deliberativo. Como o Estatuto permite apenas uma reeleição, Maroun deixa a presidência e passa a atuar como conselheiro vitalício.
Durante a assembleia, Maroun destacou a regularidade do processo eleitoral e agradeceu aos conselheiros pela colaboração durante sua gestão.
Ele também ressaltou o trabalho realizado nos últimos quatro anos, incluindo a regularização e o registro de atas e a participação nas discussões relacionadas à transformação do XV em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em conjunto com a diretoria executiva.
Maroun afirmou que continuará à disposição do clube para contribuir com as atividades da instituição.
Novo presidente destaca responsabilidade do cargo
Após a eleição, Luciano Bonassi comentou sobre a responsabilidade de assumir a presidência do Conselho Deliberativo. Ele lembrou que já ocupou as funções de secretário e vice-presidente antes de chegar ao novo cargo.
Bonassi agradeceu aos conselheiros pela confiança e afirmou que pretende utilizar a experiência acumulada ao longo de sua trajetória no clube para exercer a função.
A nova Mesa Diretora conta ainda com Monique Camargo Torquetti, como primeira-secretária, e Vladimir Aparecido Benatti Pelaes, como segundo-secretário.
Confira os conselheiros eleitos
A votação deste sábado definiu 15 conselheiros efetivos. Confira os nomes e os respectivos números de votos:
- Ariane Marina Gobbo — 46 votos
- Leandro Vitti — 45 votos
- Ivan Oriani — 43 votos
- Alaor Menegale — 40 votos
- Adalberto Jacquier de Souza — 40 votos
- Guilherme Supriano — 39 votos
- Jurandyr Nascimento Filho — 36 votos
- Paulo Rodrigues Lara — 36 votos
- Nícolas Braga Casarin — 36 votos
- Matheus Henrique Godoy — 36 votos
- Bruno Pulcinelli — 35 votos
- Vitor Pulz — 34 votos
- Remegildo Antônio Bonassi Neto — 34 votos
- Gustavo Zambon — 32 votos
- Edson Rondini — 31 votos
Suplentes
Também foram definidos nove suplentes para o Conselho Deliberativo:
- Maurício Neves de Senna — 27 votos
- Bruno Zarruk Bombo — 22 votos
- Dante Roberto Maciel Blezins Oliveira — 21 votos
- Eduardo Gutierrez Teixeira Mendes — 16 votos
- João Eduardo Milani — 14 votos
- Luís Gustavo Milani — 14 votos
- José Carlos Nunes de Pontes — 9 votos
- Pedro Felipe Benetello — 8 votos
- Wilson Trindade — 3 votos
Além disso, cinco conselheiros passaram à condição de vitalícios em razão do tempo de atuação como membros efetivos, conforme previsto no Estatuto: Fábio Jomaa Castilho, José Marcos Tessecino, Rogério Sabino Bacchi, Vitor Danilo Correia e Vitor do Amaral Coelho Prates.
Próxima eleição será no dia 27
A próxima etapa do calendário eleitoral do XV de Piracicaba será a escolha do presidente e do vice-presidente da diretoria executiva, marcada para o dia 27 de outubro.
De acordo com as informações divulgadas pelo clube, as chapas interessadas em participar da disputa têm até quarta-feira para realizar a inscrição.
O processo eleitoral integra a organização administrativa do Alvinegro Piracicabano para o próximo período de gestão.