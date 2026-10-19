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JOGOS ABERTOS

Equipe de Piracicaba conquista ouro no futebol sub-20

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Piracicaba conquistou ouro no futebol masculino sub-20 e terminou em 10º lugar nos 88º Jogos Abertos do Interior, realizados em Votuporanga.
Piracicaba conquistou ouro no futebol masculino sub-20 e terminou em 10º lugar nos 88º Jogos Abertos do Interior, realizados em Votuporanga.

Piracicaba encerrou sua participação nos 88º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni com a medalha de ouro no futebol masculino sub-20 e o décimo lugar na classificação geral. A competição foi realizada entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga, e reuniu cerca de 5,7 mil atletas de 157 municípios.

Coordenada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a delegação contou com 300 pessoas, entre atletas, dirigentes e equipes de apoio.

Futebol conquista ouro com goleada na final

O principal destaque de Piracicaba foi o futebol masculino sub-20, que conquistou a medalha de ouro ao vencer São José dos Campos por 8 a 0 na final.

A equipe encerrou a competição com 100% de aproveitamento, somando seis vitórias, 31 gols marcados e apenas um sofrido.

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Piracicaba conquista medalhas em outras modalidades

Além do título no futebol, Piracicaba conquistou o vice-campeonato na malha e terminou na terceira colocação no vôlei feminino livre, no handebol masculino livre e no boxe masculino elite.

A delegação também garantiu medalhas individuais nas modalidades de karatê, atletismo, kickboxing e taekwondo.

Cidade sobe uma posição na classificação geral

Na classificação final, Piracicaba somou 74 pontos e terminou em décimo lugar, uma posição acima da conquistada no ano passado.

São José dos Campos ficou com o título geral dos Jogos Abertos, seguida por Santos, na segunda colocação, e Praia Grande, na terceira.

A 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior é uma das principais competições esportivas entre municípios do estado de São Paulo.

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