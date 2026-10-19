Piracicaba encerrou sua participação nos 88º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni com a medalha de ouro no futebol masculino sub-20 e o décimo lugar na classificação geral. A competição foi realizada entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga, e reuniu cerca de 5,7 mil atletas de 157 municípios.

Coordenada pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, a delegação contou com 300 pessoas, entre atletas, dirigentes e equipes de apoio.

Futebol conquista ouro com goleada na final