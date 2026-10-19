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PRAZO FINAL

PiraBeer recebe inscrições até domingo para edição de 2026

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Inscrições para o 4º PiraBeer terminam neste domingo (25). Festival de cervejas artesanais será realizado de 27 a 29 de novembro, em Piracicaba.
Inscrições para o 4º PiraBeer terminam neste domingo (25). Festival de cervejas artesanais será realizado de 27 a 29 de novembro, em Piracicaba.

As inscrições para o 4º PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba 2026 terminam neste domingo (25). Cervejarias e empreendimentos gastronômicos interessados em participar devem preencher o formulário disponível na internet. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. O preenchimento do formulário não garante a participação no festival, já que os inscritos passarão por uma avaliação da organização, que selecionará até 35 representantes do setor.

Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line, através do link. O edital completo está disponível no site da Secretaria Municipal de Turismo, em turismopiracicaba.com.br.

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Quem pode participar

Podem se inscrever empresas formalmente constituídas, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e atividade compatível com a área cervejeira proposta para o evento. Também são aceitas inscrições de empreendimentos gastronômicos, food trucks, bikes e carrinhos de sorvetes e drinks.

Durante o preenchimento do formulário, os participantes devem encaminhar o cardápio proposto para o festival.

Critérios de seleção

A equipe organizadora avaliará os candidatos com base em critérios como tempo de atuação, portfólio de estilos, opções para públicos com restrições alimentares e alternativas sem álcool, premiações e fabricação ou atuação na Região Turística Serra do Itaqueri.

A lista dos selecionados será divulgada em 27 de outubro, no site da Secretaria Municipal de Turismo. A reunião geral com os representantes aprovados está marcada para 28 de outubro, na sede da pasta, no Engenho Central.

A terceira edição do PiraBeer, realizada em 2025, reuniu aproximadamente 10 mil pessoas.

Programação e horários

O festival terá três dias de programação musical e horários diferentes de funcionamento:

  • Sexta-feira (27/11): das 17h às 22h;
  • Sábado (28/11): das 11h às 22h;
  • Domingo (29/11): das 11h às 20h.

Serviço

4º PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba 2026

  • Prazo de inscrição: domingo (25/10);
  • Formulário: https://forms.gle/TA3bX7zDL7u6oSf28;
  • Local: Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto;
  • Data do evento: 27, 28 e 29 de novembro;
  • Informações: turismo@piracicaba.sp.gov.br ou (19) 3431-7911.

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