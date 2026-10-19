As inscrições para o 4º PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba 2026 terminam neste domingo (25). Cervejarias e empreendimentos gastronômicos interessados em participar devem preencher o formulário disponível na internet. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. O preenchimento do formulário não garante a participação no festival, já que os inscritos passarão por uma avaliação da organização, que selecionará até 35 representantes do setor.
Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line, através do link. O edital completo está disponível no site da Secretaria Municipal de Turismo, em turismopiracicaba.com.br.
Podem se inscrever empresas formalmente constituídas, com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e atividade compatível com a área cervejeira proposta para o evento. Também são aceitas inscrições de empreendimentos gastronômicos, food trucks, bikes e carrinhos de sorvetes e drinks.
Durante o preenchimento do formulário, os participantes devem encaminhar o cardápio proposto para o festival.
Critérios de seleção
A equipe organizadora avaliará os candidatos com base em critérios como tempo de atuação, portfólio de estilos, opções para públicos com restrições alimentares e alternativas sem álcool, premiações e fabricação ou atuação na Região Turística Serra do Itaqueri.
A lista dos selecionados será divulgada em 27 de outubro, no site da Secretaria Municipal de Turismo. A reunião geral com os representantes aprovados está marcada para 28 de outubro, na sede da pasta, no Engenho Central.
A terceira edição do PiraBeer, realizada em 2025, reuniu aproximadamente 10 mil pessoas.
Programação e horários
O festival terá três dias de programação musical e horários diferentes de funcionamento:
- Sexta-feira (27/11): das 17h às 22h;
- Sábado (28/11): das 11h às 22h;
- Domingo (29/11): das 11h às 20h.
Serviço
4º PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba 2026
- Prazo de inscrição: domingo (25/10);
- Formulário: https://forms.gle/TA3bX7zDL7u6oSf28;
- Local: Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto;
- Data do evento: 27, 28 e 29 de novembro;
- Informações: turismo@piracicaba.sp.gov.br ou (19) 3431-7911.