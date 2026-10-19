As inscrições para o 4º PiraBeer – Festival de Cervejas Artesanais de Piracicaba 2026 terminam neste domingo (25). Cervejarias e empreendimentos gastronômicos interessados em participar devem preencher o formulário disponível na internet. O evento será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro, no Parque da Rua do Porto João Herrmann Neto.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo. O preenchimento do formulário não garante a participação no festival, já que os inscritos passarão por uma avaliação da organização, que selecionará até 35 representantes do setor.

Os interessados podem se inscrever pelo formulário on-line, através do link. O edital completo está disponível no site da Secretaria Municipal de Turismo, em turismopiracicaba.com.br.