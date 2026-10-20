A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do lote 025155 do medicamento Dysport, um produto à base de toxina botulínica utilizado em procedimentos médicos e estéticos. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União e estabelece que as unidades identificadas não podem ser comercializadas, distribuídas nem utilizadas.
A medida foi adotada após a própria detentora do registro do medicamento no Brasil, a Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., identificar unidades com características diferentes das apresentadas pelo produto original. As divergências levantaram suspeitas de falsificação e levaram à comunicação do caso à agência reguladora.
De acordo com as informações divulgadas pela Anvisa, as irregularidades envolvem a data de validade, o formato do frasco, o código de barras e a identificação presente na embalagem externa. A determinação busca impedir que os produtos suspeitos continuem circulando e cheguem a clínicas, profissionais de saúde e pacientes.
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Produto apresenta diferenças em relação ao original
Segundo a empresa responsável pelo registro do medicamento, uma das irregularidades identificadas está na data de validade informada nas unidades suspeitas, que não corresponde às características do produto original.
Além disso, o frasco apresenta formato diferente daquele utilizado no medicamento genuíno. Outro ponto identificado foi o código de barras, que corresponde ao lote W26232, embora as unidades suspeitas estejam identificadas como pertencentes ao lote 025155.
Também foram constatados problemas no rótulo da embalagem secundária, que envolve e identifica o frasco do medicamento. A combinação dessas divergências motivou a adoção das medidas sanitárias para impedir a utilização e a circulação do lote suspeito.
A identificação correta de medicamentos é essencial para assegurar a procedência dos produtos e permitir a rastreabilidade em situações que envolvam possíveis irregularidades. Informações como número do lote, validade, identificação do fabricante e características da embalagem ajudam a verificar a autenticidade do produto.
Anvisa proíbe comercialização e utilização
Com a determinação da agência reguladora, os produtos do lote 025155 não podem ser vendidos, distribuídos ou utilizados. A restrição se aplica às unidades identificadas na decisão sanitária.
A medida exige atenção de estabelecimentos e profissionais que trabalham com o medicamento, especialmente clínicas e serviços que realizam procedimentos com toxina botulínica. A verificação das informações presentes nas embalagens é importante para evitar o uso de produtos de origem suspeita.
A toxina botulínica é uma substância utilizada em diferentes tratamentos médicos e procedimentos estéticos, de acordo com as indicações autorizadas para cada produto. Quando aplicada por profissionais habilitados e conforme as orientações aprovadas, pode ter diferentes finalidades terapêuticas e estéticas.
Entretanto, a utilização de um medicamento falsificado ou de procedência desconhecida representa um risco, pois não há garantia de que sua composição, concentração, qualidade e condições de fabricação correspondam às especificações do produto original.
Por esse motivo, medicamentos injetáveis exigem cuidados especiais quanto à procedência, ao armazenamento e à administração. A identificação de qualquer irregularidade deve ser tratada com cautela, sem que o produto seja utilizado até que sua situação seja esclarecida.
Orientação para clínicas e pacientes
Clínicas, distribuidores e profissionais de saúde que tenham o medicamento em estoque devem conferir o número do lote e verificar se o produto corresponde ao identificado pela Anvisa. Caso encontrem unidades do lote 025155, não devem comercializá-las, distribuí-las ou utilizá-las.
Pacientes que tenham dúvidas sobre a procedência do medicamento empregado em um procedimento podem solicitar informações ao estabelecimento ou ao profissional responsável, incluindo a identificação do produto utilizado.
Se houver suspeita de falsificação, a orientação é interromper qualquer utilização da unidade suspeita e procurar os canais oficiais da Anvisa para obter informações sobre as medidas aplicáveis. Caso uma pessoa apresente sintomas ou reações inesperadas após um procedimento, deve buscar avaliação médica.
A determinação publicada pela Anvisa tem como foco o lote 025155 do Dysport. A existência de suspeitas envolvendo essas unidades não significa, por si só, que todos os lotes do medicamento ou todos os produtos à base de toxina botulínica apresentem irregularidades.
A ação faz parte das medidas de vigilância sanitária destinadas a proteger a saúde da população e impedir que medicamentos suspeitos de falsificação sejam utilizados.