A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do lote 025155 do medicamento Dysport, um produto à base de toxina botulínica utilizado em procedimentos médicos e estéticos. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União e estabelece que as unidades identificadas não podem ser comercializadas, distribuídas nem utilizadas.

A medida foi adotada após a própria detentora do registro do medicamento no Brasil, a Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., identificar unidades com características diferentes das apresentadas pelo produto original. As divergências levantaram suspeitas de falsificação e levaram à comunicação do caso à agência reguladora.

De acordo com as informações divulgadas pela Anvisa, as irregularidades envolvem a data de validade, o formato do frasco, o código de barras e a identificação presente na embalagem externa. A determinação busca impedir que os produtos suspeitos continuem circulando e cheguem a clínicas, profissionais de saúde e pacientes.