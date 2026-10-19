A 4ª edição da Rota do Trabalho e Empreendedorismo oferece mais de 700 vagas de emprego no comércio de Piracicaba nesta quarta-feira (21). O evento será realizado das 9h às 12h, na Praça José Bonifácio, no Centro, com entrada gratuita e participação aberta ao público.
A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas que estão com oportunidades disponíveis.
Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado para entregar nos estandes das empresas participantes.
Vagas disponíveis
Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para gerente, repositor, operador de caixa, operador de loja, fiscal de caixa, faxineira, empacotador, atendimento ao público, auxiliar de estoque, auxiliar de cozinha, vendedor, balconista, operador de empilhadeira, soldador e ajudante de produção, entre outras funções. Também haverá oportunidades de estágio.
A concentração das oportunidades em um único local permite que os candidatos tenham contato direto com as empresas participantes e apresentem seus currículos para diferentes funções. Por isso, a orientação é levar várias cópias do documento atualizado, facilitando a participação nos processos seletivos disponíveis durante o evento.
Cursos gratuitos de capacitação
Além das vagas de emprego, a iniciativa oferecerá cursos gratuitos de capacitação por meio do Sest Senat e da Via Certa Piracicaba Cursos. As formações contemplam áreas como produção, administração, recursos humanos e departamento pessoal.
A ação conta com a parceria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba (Sincomerciários), do Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região (Sincomércio), da Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba (CDL) e da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi).
Serviço
4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo – edição comércio
- Data: quarta-feira (21/10)
- Horário: das 9h às 12h
- Local: Praça José Bonifácio, Centro, Piracicaba
- Entrada: gratuita e aberta ao público
- Documentos necessários: documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado.