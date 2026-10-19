A 4ª edição da Rota do Trabalho e Empreendedorismo oferece mais de 700 vagas de emprego no comércio de Piracicaba nesta quarta-feira (21). O evento será realizado das 9h às 12h, na Praça José Bonifácio, no Centro, com entrada gratuita e participação aberta ao público.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, e tem como objetivo aproximar trabalhadores das empresas que estão com oportunidades disponíveis.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado para entregar nos estandes das empresas participantes.