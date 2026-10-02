A iniciativa reúne representantes de universidades, faculdades e instituições de ensino técnico para apresentar cursos, modalidades de formação, processos seletivos e formas de ingresso. A proposta é ajudar os participantes a conhecer diferentes caminhos de estudo e reunir informações para planejar os próximos passos da vida acadêmica e profissional.

Jovens e estudantes que buscam informações para escolher uma profissão ou continuar os estudos podem participar do 2º Encontro de Carreiras do Instituto Formar, em Piracicaba. O evento começou nesta segunda-feira (19) e segue até sexta-feira (23), das 8h às 12h, com entrada gratuita e programação voltada à apresentação de oportunidades de formação acadêmica e profissional.

Nesta edição, uma das novidades é a abertura ao público externo. Com isso, estudantes e outros interessados que não fazem parte do público habitual da instituição também podem conhecer as opções apresentadas e esclarecer dúvidas diretamente com os representantes das instituições participantes.

A programação conta com Anhanguera Educacional, Etec, Esalq/USP, Faculdade Pecege, Fatec, Fatep, Fumep (EEP), Unimep – Centro, Universidade Anhembi Morumbi e escolas de música. A diversidade de participantes permite conhecer alternativas de formação em diferentes áreas e níveis de ensino.

Segundo o administrador do Instituto Formar, Fábio do Amaral Sanches, o objetivo é aproximar os jovens das instituições de ensino e oferecer informações que contribuam para escolhas mais conscientes sobre o futuro acadêmico e profissional. A proposta também busca ampliar o acesso às oportunidades educacionais disponíveis.