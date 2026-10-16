A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de produtos à base de tirzepatida e retatrutida vendidos irregularmente pela internet. A decisão, publicada no Diário Oficial da União em 14 de outubro, também abrange outros medicamentos e peptídeos sem registro, notificação ou cadastro no órgão.

Segundo a agência, os produtos atingidos pela medida não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados ou utilizados. A proibição busca proteger a população dos riscos associados a produtos sem comprovação de qualidade, segurança e eficácia.

A determinação não se aplica a todos os medicamentos à base de tirzepatida, mas aos produtos irregulares identificados pela fiscalização.