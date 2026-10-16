A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de produtos à base de tirzepatida e retatrutida vendidos irregularmente pela internet. A decisão, publicada no Diário Oficial da União em 14 de outubro, também abrange outros medicamentos e peptídeos sem registro, notificação ou cadastro no órgão.
Segundo a agência, os produtos atingidos pela medida não podem ser fabricados, importados, distribuídos, divulgados, comercializados ou utilizados. A proibição busca proteger a população dos riscos associados a produtos sem comprovação de qualidade, segurança e eficácia.
A determinação não se aplica a todos os medicamentos à base de tirzepatida, mas aos produtos irregulares identificados pela fiscalização.
VEJA MAIS :
- Cinema drive-in em Piracicaba libera último lote na segunda (19)
- Tapa-buraco atende 20 vias de 14 bairros em Piracicaba; VEJA
- Corrida Kazamigas promove ação pelo Outubro Rosa em Piracicaba
Produtos eram vendidos pela internet
Entre os itens proibidos estão produtos anunciados em sites como Zyntra Shop, ZPHC Store, Peptídeos do Brasil e Oxygen KW Pharma Brasil.
A lista inclui diferentes apresentações de tirzepatida e retatrutida, além de outros peptídeos comercializados sem a regularização sanitária exigida no país. A medida também alcança produtos anunciados sob marcas específicas, como Liberty Pharma.
De acordo com a Anvisa, a ausência de registro ou autorização sanitária impede a garantia de procedência e de condições adequadas de qualidade e segurança. Por isso, os produtos abrangidos pela decisão não devem ser utilizados.
Para que servem a tirzepatida e a retatrutida?
A tirzepatida é o princípio ativo de medicamentos como o Mounjaro, utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e, conforme as indicações aprovadas, no controle do peso. A substância atua em receptores hormonais envolvidos na regulação da glicose e do apetite.
Já a retatrutida é uma substância experimental investigada para o tratamento da obesidade e de alterações metabólicas. Ela atua em três receptores hormonais relacionados ao controle do metabolismo e do apetite.
Diferentemente da tirzepatida, que está presente em medicamentos com registro sanitário, a retatrutida ainda está em fase de estudos clínicos e não foi aprovada para uso comercial em nenhum país. Segundo a Anvisa, o fabricante responsável ainda não solicitou o registro da substância às autoridades reguladoras.
FarmaUSA contesta decisão sobre lote de tirzepatida
Em outra medida, publicada no Diário Oficial da União em 13 de outubro, a Anvisa determinou a apreensão e o recolhimento do lote HXTZ251015 de tirzepatida produzido pela FarmaUSA Pharmaceutical Ltda. A resolução também proibiu a comercialização, a distribuição, a manipulação e o uso do lote.
O produto é descrito como tirzepatida em pó liofilizado destinada ao uso magistral, ou seja, como insumo para a preparação de medicamentos em farmácias de manipulação. Segundo a resolução, a medida está relacionada ao descumprimento de um termo de interdição anterior.
Em nota, a FarmaUSA contestou a decisão e afirmou que o caso envolve um insumo farmacêutico, e não um medicamento acabado. A empresa negou que a medida esteja relacionada à qualidade do produto ou a relatos de efeitos adversos.
A importadora declarou que havia obtido previamente licenças de importação e alegou que existem informações incorretas nos registros da Anvisa sobre as datas de fabricação e validade do lote.
Ainda segundo a empresa, o material permanece armazenado em condições controladas, sob termo de guarda, e não foi comercializado. A FarmaUSA também afirmou que busca esclarecimentos junto à agência por meio de procedimentos técnicos e administrativos.
A manifestação representa o posicionamento da empresa sobre a decisão. A apreensão determinada pela Anvisa e a contestação apresentada pela importadora são questões distintas da proibição dos produtos vendidos irregularmente pela internet.
Anvisa alerta para riscos à saúde
A agência orienta que a população não utilize os produtos abrangidos pelas proibições e evite comprar medicamentos de origem desconhecida. Produtos sem regularização sanitária podem apresentar riscos relacionados à composição, à concentração da substância, às condições de fabricação e à presença de contaminantes.
Tratamentos para diabetes e obesidade devem ser realizados com acompanhamento profissional e medicamentos devidamente regularizados. A existência de medicamentos aprovados com determinada substância não significa que todos os produtos comercializados com o mesmo nome sejam seguros ou autorizados para uso.