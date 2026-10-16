O Assaí Atacadista planeja abrir mais 100 farmácias em 2027 como parte da estratégia para ampliar as receitas nas lojas existentes. A rede pretende aproveitar o fluxo de consumidores e a estrutura das unidades de atacarejo para diversificar as fontes de faturamento, enquanto mantém o foco na redução da dívida.
A companhia conta com nove farmácias em operação e espera chegar a 25 unidades até dezembro de 2026. A estratégia busca aumentar o retorno dos estabelecimentos já existentes antes de retomar um ritmo mais acelerado de expansão física.
O compartilhamento de despesas, como segurança, limpeza e energia elétrica, é um dos fatores que favorecem a iniciativa. A empresa também avalia outras possibilidades para gerar receitas adicionais, como postos de combustíveis e pontos de recarga para veículos elétricos.
Marcas próprias e inspiração internacional
Outra frente de crescimento envolve a ampliação da oferta de produtos não alimentícios vendidos em lotes limitados e com preços competitivos. Nesse modelo, a companhia tem como referência a Costco, rede norte-americana conhecida pelo formato de clube de compras.
A proposta é disponibilizar mercadorias conforme as oportunidades comerciais, incentivando compras por impulso. As marcas próprias também estão nos planos da empresa, com foco inicial em produtos mais baratos que as marcas líderes, para atender consumidores que buscam economizar.
Segundo a administração, o Assaí alcança aproximadamente 60% dos domicílios brasileiros. Essa presença, especialmente concentrada nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, pode favorecer a expansão das marcas próprias, aumentar as margens e fortalecer o poder de negociação com fornecedores.
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Redução da dívida condiciona expansão
Depois de um período de investimentos elevados na abertura de lojas e na conversão de unidades do Extra, a companhia prioriza o fortalecimento financeiro. No segundo trimestre, a dívida líquida caiu R$ 1,4 bilhão em 12 meses, e a alavancagem encerrou junho em 2,37 vezes, ante 3,17 vezes no mesmo período do ano anterior.
A empresa considera retomar gradualmente um ritmo de dez a 20 novas lojas por ano. O avanço, porém, depende da redução da alavancagem e de condições de crédito mais favoráveis.
Resultados e perspectivas
No segundo trimestre, a receita líquida do Assaí cresceu 0,9%, chegando a R$ 19,2 bilhões. As vendas nas mesmas lojas também avançaram 0,9%, enquanto o lucro líquido recorrente aumentou 93,6%, para R$ 344 milhões. Por outro lado, o EBITDA ajustado recuou 0,7%, para R$ 1,1 bilhão, com margem de 5,6%.
A direção prevê um terceiro trimestre ainda pressionado pelo poder de compra limitado dos consumidores, pela baixa inflação dos alimentos e pela dificuldade de ampliar os volumes de vendas. Para o quarto trimestre, a companhia identifica sinais iniciais de melhora em cidades do interior e bairros de menor renda.