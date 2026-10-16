O Assaí Atacadista planeja abrir mais 100 farmácias em 2027 como parte da estratégia para ampliar as receitas nas lojas existentes. A rede pretende aproveitar o fluxo de consumidores e a estrutura das unidades de atacarejo para diversificar as fontes de faturamento, enquanto mantém o foco na redução da dívida.

A companhia conta com nove farmácias em operação e espera chegar a 25 unidades até dezembro de 2026. A estratégia busca aumentar o retorno dos estabelecimentos já existentes antes de retomar um ritmo mais acelerado de expansão física.

O compartilhamento de despesas, como segurança, limpeza e energia elétrica, é um dos fatores que favorecem a iniciativa. A empresa também avalia outras possibilidades para gerar receitas adicionais, como postos de combustíveis e pontos de recarga para veículos elétricos.