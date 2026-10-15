A literatura de Piracicaba foi destaque na última sexta-feira (9), durante a Semana Thales Castanho de Andrade, realizada na Câmara Municipal. A programação reuniu escritores, acadêmicos, familiares e convidados para homenagear nomes da produção literária local, reconhecer jovens talentos e ampliar a composição da Academia Piracicabana de Letras (APL).

Um dos principais momentos da cerimônia foi a entrega da primeira Medalha Thales Castanho de Andrade. A distinção foi concedida a três escritores: Ésio Antônio Pezzato, Leda Coletti e Marly Therezinha Germano Perecin, em reconhecimento às contribuições para a literatura e a cultura de Piracicaba.