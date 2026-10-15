A literatura de Piracicaba foi destaque na última sexta-feira (9), durante a Semana Thales Castanho de Andrade, realizada na Câmara Municipal. A programação reuniu escritores, acadêmicos, familiares e convidados para homenagear nomes da produção literária local, reconhecer jovens talentos e ampliar a composição da Academia Piracicabana de Letras (APL).
Um dos principais momentos da cerimônia foi a entrega da primeira Medalha Thales Castanho de Andrade. A distinção foi concedida a três escritores: Ésio Antônio Pezzato, Leda Coletti e Marly Therezinha Germano Perecin, em reconhecimento às contribuições para a literatura e a cultura de Piracicaba.
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A programação também reconheceu quatro jovens por suas atividades e realizações nas áreas cultural e artística. Arthur Simon Faistel, Aurora Montrazi Cazares, Felipe Possebon Helena e Sara Volpato Perazoli receberam o Diploma Thales Castanho de Andrade. A iniciativa destacou a importância de incentivar o contato com a cultura e estimular o desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes.
Outro destaque foi a posse de dois novos integrantes da Academia Piracicabana de Letras. Ana Maria Müller assumiu a Cadeira nº 24, que tem como patrona Maria Cecília Machado Bonachella. Já Vitor Prates, escritor, jornalista e radialista, passou a ocupar a Cadeira nº 39, cujo patrono é José Luiz Guidotti.
Nascido em Piracicaba, Thales Castanho de Andrade construiu uma trajetória ligada à literatura e à educação e tornou-se referência cultural para o município e para a literatura brasileira. Seu nome foi associado às homenagens da semana, que reuniram escritores de diferentes gerações em torno da produção literária e da identidade cultural da cidade.