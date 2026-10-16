A Justiça do Trabalho no Distrito Federal homologou nesta quinta-feira (15) um acordo para indenizar 4,3 mil trabalhadores demitidos pelas Casas Bahia. A negociação, intermediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), prevê o pagamento de R$ 7,5 mil por trabalhador, além de outras verbas rescisórias e benefícios previstos no acordo.

O entendimento foi firmado entre a varejista e a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC). Além da indenização, os trabalhadores terão direito ao pagamento de aviso prévio, multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), comissões, premiações e compensações para aqueles que tinham direito a esses benefícios antes do desligamento.

O acordo tem abrangência nacional e contempla os empregados que constam em uma lista apresentada pela própria empresa à Justiça.